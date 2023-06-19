Эти способы помогут избавиться от жевательной резинки на одежде
Хотя раз в жизни с нами происходила неприятная ситуация, когда жевательная резинка приклеилась к одежде. Однако если начать ее резко отдирать, так можно только повредить одежду.
О способах, как избавиться от жевательной резинки на одежде, читайте в материале Styler.
Утюг
Прекрасный способ избавиться от жвачки. Также это подойдет в случаях, если резинка приклеилась к одеялу, покрывалу или другим большим вещам.
Сначала нужно на место резинки положить картон или маленький кусочек ткани. Нагреть утюг и провести ею по ткани или картонке, после чего резинка должна приклеиться к материалу.
Кипяток
Сначала надо облить участок одежды крутым кипятком, где прилипла резинка и потереть щеткой.
При этом очень важно, чтобы вода была чистой от накипи. Если способ не дал сразу ожидаемого результата, нужно опустить загрязненную часть одежды в кастрюлю с крутым кипятком и подержать там около минуты, после чего снова попытаться очистить щеткой.
Уксус
Столовый уксус - это универсальный очиститель разных поверхностей от разных пятен. Для того чтобы отчистить вещи от жвачки, нужно нагреть уксус, смочить им пятно от жвачки и упорно чистить пятно с помощью жесткой щетки.
Фен для волос
Чтобы избавиться от жвачки, необходимо включить фен на максимум мощности и держа его в руках, направить горячий воздух на загрязненный участок одежды.
Разогретая феном жвачка легко отстанет даже от шерстяного свитера. Для этого придется немного потереть щеткой.
Заморозка
Сначала нужно положить вещь в полиэтиленовый пакет так, чтобы жвачка оказалась сверху.
Внимательно смотрите, чтобы она не пристала к другим участкам ткани. Положите пакет с одеждой и положите в морозильную камеру и оставьте там на 1-2 часа. Замерзшая жевательная резинка легко отпадет сама.
Жидкость для снятия лака, ацетон
Ацетон лучше использовать только для плотных тканей, для деликатных он не подойдет. Нанесите немного средства на ватный диск и обработайте загрязненный участок одежды. Оставьте раствор на несколько минут, после чего осторожно удалите резинку ножом.
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