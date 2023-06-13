Действовать надо быстро: какие средства помогут избавиться от пятен клубники на одежде

Свежая, сочная и сладкая клубника может не только порадовать вкусом, но и оставить на одежде трудновыводимые пятна. Такие пятна очень трудно удалить с одежды, поэтому действовать надо быстро и осторожно.

Как просто вывести пятна от клубники с одежды - читайте на Styler ниже .

Кипяток

Если пятно от клубники свежее, то его проще вывести. Достаточно налить на загрязненный участок одежды кипятком.

Категорически нельзя удалять пятно от ягод с помощью мыла. Это лишь усугубит ситуацию и пятно еще больше закрепится на ткани.

Чтобы избавиться пятен от клубники или вишни, надо вскипятить чайник, натянуть изделие с пятном над глубокой миской и полить одежду кипятком.

Соль

От свежего ягодного пятна можно избавиться с помощью соли. Для этого нужно смешать соль с водой так, чтобы получилась каша.

После этого в смеси нужно замочить ткань. Следы от соли промыть мыльным раствором и постирать одежду в теплой воде.

Лимонная кислота

Избавиться от пятен на одежде поможет раствор из лимонной кислоты. Нужно добавить в стакан воды в 1 ч. л. лимонной кислоты.

После этого необходимо замочить в стакане загрязненный участок и подождать 20 минут. Если пятно полностью не исчезнет, повторите процедуру.

Глицерин

Для удаления пятен от клубники на цветной одежде, нужно использовать глицерин.

40 г. глицерина нужно нанести на место загрязнения и подождать 2 часа. После этого постирать одежду в теплой воде.

Как выбрать и хранить клубнику

Чтобы выбрать хорошую клубнику, следует обращать внимание на цвет плода и запах. Ягода не должна быть слишком темной и должна обладать выраженным приятным ароматом.

Хвостики не должны легко отрываться, ведь тогда ягода перезрела.

Хранить клубнику можно в холодильнике не больше трех дней после сбора.

Кроме того, не стоит мыть клубнику заранее. Ягоды лучше мыть сразу перед употреблением. Если купили уже мытую клубнику, положите между ягодами бумажные салфетки.

В морозильной камере клубнику можно хранить 12 месяцев. Для этого хорошо подходят контейнеры из пластмассы или толстого стекла. Не заполняйте контейнер клубникой полностью, поскольку ягоды увеличатся при замерзании.