6 ошибок во время стирки, из-за которых одежда остается грязной и жесткой

Стирка абсолютно обыденный процесс, которому большинство из нас научились еще в детстве. Но даже здесь есть свои правила, которые важно соблюдать. Ведь из-за ошибок во время стирки одежда становится жесткой и часто остается грязной.

О 6 самых распространенных ошибках во время стирки пишет Express .

Не выводите пятна

Перед укладкой одежды в стиральную машинку нужно вывести пятна. Если пренебречь этим, загрязнения могут проникнуть еще глубже, и тогда вы их не выведете.

Поэтому замочите загрязненные на несколько часов. Эксперты для этого советуют добавить уксус в теплую воду, так легче будет вывести пятна.

Не обращаете внимания на рекомендации по этикетке

Часто люди игнорируют то, что указано на этикетке особенно, если есть информация о необходимости очистки одежды в химчистке.

Нежные материалы могут быть повреждены избыточным теплом или слишком большим количеством воды во время обычной стирки. Вы можете их легко уничтожить в домашних условиях.

Также такие загрязнения, как жир и масло, удаляются сложно. Их тяжело вывести во время "мокрого" процесса в стиральной машине, поэтому лучше отдать в химчистку.

Не умеете настраивать стиральную машину

От выбора правильной температуры воды и правильной скорости зависит качество стирки и того, насколько долго будет работать одежда.

Выбор нужной температуры воды для каждого цикла будет предотвращать усадку, растяжение и выцветание одежды.

Обязательно отсортируйте одежду, прежде чем начать стирку. Не стоит выставлять горячую воду на каждую стирку, иначе вещи быстро деформируются.

Использование неправильных средств

Важно правильно применять средства. Чрезмерное количество моющего средства негативно повлияет на одежду, так как на ней могут остаться частицы порошка или разводы от геля.

Порошок является лучшим вариантом стирки в жесткой воде и легко удаляет пятна от травы. Кроме того, жидкие моющие средства отлично подходят для удаления запахов и предварительной обработки пятен.

Не отделяете белые вещи

Это вроде бы очевидная вещь, но треть хозяйок не отделяет белые вещи от цветных. Но если стирать такую одежду отдельно, то она подольше сохранит качество.

На яркой одежде часто есть избыток красителя, который может попасть на белые вещи и повредить их. А если планируете использовать отбеливатели, чтобы сохранить белую одежду, она может повредить цветную одежду при совместной стирке.

Слишком долго сушите одежду

Эксперты советуют по возможности сушить одежду на открытом воздухе. Так избегайте усадки или цвета. После механической сушки одежда может становиться жесткой.