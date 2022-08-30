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Ці способи допоможуть безболісно витягнути жувальну гумку з волосся

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Вівторок 30 серпня 2022 13:25
Ці способи допоможуть безболісно витягнути жувальну гумку з волосся Легкі способи, які допоможуть видалити жувальну гумку з волосся (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Бувають випадки, коли через необережні жувальна гумка може опинитися у волоссі. Зараз нема потреби псувати свою зачіску й обрізати довге волосся.Її можна видалити практично безболісно.

Які способи допоможуть вирішити цю проблему - читайте нижче.

Лід

Якщо жуйка виявилася в волоссі, то в такому випадку допоможе лід і гаряча вода. Цей спосіб підійде тоді, коли вона прилипла на кінчиках, або посередині (але не в корінні).

Під кран з холодною водою потрібно опустити злипле волосся і потримати кілька хвилин, поки жувальна гумка затвердіє. Але найкраще скористатися шматочками льоду. Ними можна обкласти "проблемне місце".

У твердому стані гумку можна легко розкришити і дістати з шевелюри.

Олія

Цей спосіб видалення жувальної гумки підійде в тих випадках, коли вона виявилася біля коріння волосся. Можна брати будь-яку рослинну олію, або арахісову пасту.

Необхідно провести такі маніпуляції:

  • змастити руки олією;
  • інтенсивно помасажувати руками жувальну гумку;
  • через 5 хвилин з легкістю її дістати.

Якщо жувальну гумку, що застрягла в волоссі біля коріння, не вдається дістати повністю за допомогою рослинної олії, то можна використати ще лід.

Зазначимо, що видалення за допомогою олії підійде лише в тому разі, коли жуйка ще не засохла в волоссі.

Харчова сода

Для видалення жувальної гумки потрібно:

  • на 1 столову ложку взяти 1 столову ложку води й замішати пасту (якщо жувальна гумка дуже велика, або вона заплутала велику кількість пасом, то інгредієнтів знадобиться більше);
  • нанести підготовлений засіб на злиплу грудку;
  • почекати деякий час, поки жувальна гумка засохне;
  • за допомогою гребінця вичесати застряглу жувальну гумку (вона буде легко віддалятися);
  • помити голову.

Алкоголь

Спирт здатний руйнувати структуру жуйки, яка знаходиться в волоссі. Підійде навіть звичайний аптечний спирт, який потрібно розвести водою 1:1.

Жувальна гумка можна видалити так:

  • ватний тампон змочити в алкоголі;
  • обробити уражену ділянку;
  • почекати кілька хвилин;
  • з легкістю зняти гумку.

Раніше ми повідомляли, що не можна робити з мокрим волоссям.

Також ми писали, чи можна змішувати шампуні різних марок та як це правильно робити.

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