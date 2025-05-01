Эти спортивные топы наносят сильный вред спине: пересмотрите свой гардероб!

Какие спортивные топы вредны

Ношение спортивного бюстгальтера с высокой поддержкой во время тренировки может непреднамеренно создавать давление на позвоночник.

Ведущий исследователь Крис Миллс рассказал, что в исследования была вовлечена 26-летняя женщина с размером бюстгальтера 34DD. Они прикрепили к ее телу несколько датчиков и попросили ее выполнить три беговые пробы. Во время первой она была без бюстгальтера, во время второй носила повседневный бюстгальтер, а во время третьей носила спортивный бюстгальтер.

Исследовательская группа измерила, как двигались ее грудь, туловище и позвоночник с различными типами бюстгальтеров. На основе этих измерений они разработали компьютерную модель и использовали ее, чтобы предсказать, как ее тело может отреагировать на бюстгальтер, который полностью устраняет движения груди.

Компьютерная модель показала, что бюстгальтер, который полностью устраняет движения груди, увеличивает величину силы на суставы. Бюстгальтеры, предназначенные для предотвращения движения груди, могут непреднамеренно создавать большую нагрузку на позвоночник во время физической активности, что может привести к боли в спине.

Спортивный бюстгальтер с высокой поддержкой (фото: Getty Images)

Почему чрезмерная поддержка может вызвать боль

По словам Миллс, когда грудь двигается во время бега или других упражнений, то окружающие мягкие ткани поглощают часть силы, действующей на суставы и позвоночник.

Слишком тесный спортивный бюстгальтер может устранить это подпрыгивание, снова усиливая давление на позвоночник. Поэтому мышцы спины должны работать интенсивнее, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на позвоночник.

По словам Соколовского, у спортивных бюстгальтеров с чрезвычайно высокой поддержкой могут быть и другие недостатки. Обычно они изготовлены из большего количества ткани, а это означает, что они могут не так эффективно отводить пот. Они также, как правило, лучше облегают тело и обеспечивают большее покрытие, что может ограничивать расширение груди во время дыхания.

На что обратить внимание при выборе спортивного бюстгальтера

Тип спортивного бюстгальтера, который следует использовать, в значительной степени зависит от ваших личных предпочтений и вида физических упражнений, которыми вы занимаетесь.

Бюстгальтер с незначительной поддержкой или вообще без нее может вызвать боль в груди, тогда как бюстгальтер с высокой поддержкой может создавать большую нагрузку на тело.

Если спортивные бюстгальтеры, которые уже есть в шкафу, вам в целом подходят, один из способов определить, как каждый из них "работают" - это постирать их в холодной воде, а затем повесить сушиться. Большинство спортивных бюстгальтеров изготовлены из комбинации спандекса и нейлона, полиэстера или хлопка.

Признак того, что вам, возможно, пора его заменить: материал будто растянулся, а ваша грудь подпрыгивает во время бега больше, чем раньше.

Покупая новый спортивный бюстгальтер, убедитесь, что он хорошо подходит к вашей фигуре.

Также не стоит, чтобы бюстгальтер был слишком свободным. Поскольку со временем это может привести к натиранию кожи.