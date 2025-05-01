Ці спортивні топи завдають сильної шкоди спині: перегляньте свій гардероб!

Які спортивні топи шкідливі

Носіння спортивного бюстгальтера з високою підтримкою під час тренування може ненавмисно створювати тиск на хребет.

Провідний дослідник Кріс Міллс розповів, що в дослідження була залучена 26-річна жінка з розміром бюстгальтера 34DD. Вони прикріпили до її тіла кілька датчиків і попросили її виконати три бігові проби. Під час першої вона була без бюстгальтера, під час другої носила повсякденний бюстгальтер, а під час третьої носила спортивний бюстгальтер.

Дослідницька група виміряла, як рухалися її груди, тулуб і хребет з різними типами бюстгальтерів. На основі цих вимірювань вони розробили комп'ютерну модель і використали її, щоб передбачити, як її тіло може відреагувати на бюстгальтер, який повністю усуває рухи грудей.

Комп'ютерна модель показала, що бюстгальтер, який повністю усуває рухи грудей, збільшує величину сили на суглоби. Бюстгальтери, призначені для запобігання руху грудей, можуть ненавмисно створювати більше навантаження на хребет під час фізичної активності, що може призвести до болю в спині.

Спортивний бюстгальтер з високою підтримкою (фото: Getty Images)

Чому надмірна підтримка може спричинити біль

За словами Міллс, коли груди рухаються під час бігу або інших вправ, то навколишні м’які тканини поглинають частину сили, що діє на суглоби та хребет.

Занадто тісний спортивний бюстгальтер може усунути це підстрибування, знову посилюючи тиск на хребет. Тому м’язи спини повинні працювати інтенсивніше, що, у свою чергу, збільшує навантаження на хребет.

За словами Соколовського, у спортивних бюстгальтерів з надзвичайно високою підтримкою можуть бути й інші недоліки. Зазвичай вони виготовлені з більшої кількості тканини, а це означає, що вони можуть не так ефективно відводити піт. Вони також, як правило, краще облягають тіло та забезпечують більше покриття, що може обмежувати розширення грудей під час дихання.

На що звернути увагу при виборі спортивного бюстгальтера

Тип спортивного бюстгальтера, який слід використовувати, значною мірою залежить від ваших особистих уподобань та виду фізичних вправ, якими ви займаєтесь.

Бюстгальтер з незначною підтримкою або взагалі без неї може спричинити біль у грудях, тоді як бюстгальтер з високою підтримкою може створювати більше навантаження на тіло.

Якщо спортивні бюстгальтери, які вже є у шафі, вам загалом підходять, один зі способів визначити, як кожен з них "працюють" - це випрати їх у холодній воді, а потім повісити сушитися. Більшість спортивних бюстгальтерів виготовлені з комбінації спандексу та нейлону, поліестеру або бавовни.

Ознака того, що вам, можливо, пора його замінити: матеріал ніби розтягнувся, а ваші груди підстрибують під час бігу більше, ніж раніше.

Купуючи новий спортивний бюстгальтер, переконайтеся, що він добре підходить до вашої фігури.

Також не варто, щоб бюстгальтер був занадто вільним. Оскільки з часом це може призвести до натирання шкіри.