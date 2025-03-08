Это критически важно: три причины, почему обязательно надо стирать новую одежду

Стирать ли новую одежду - это вопрос, который волнует многих людей. Купили новую вещь и хотите сразу ее примерить, чтобы похвастаться обновкой? Однако такая поспешность может быть опасной для здоровья!

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему важно стирать новые вещи перед первым использованием и как это правильно делать.

Одежду касались сотни людей

На протяжении всего пути от фабрики до вашего гардероба вещь контактирует с большим количеством людей. Ее касаются работники производства, грузчики, сотрудники складов, продавцы и покупатели, которые могут примерить товар в магазине.

В процессе транспортировки одежда накапливает пыль и микроорганизмы, которые могут вызвать аллергические реакции или раздражение кожи. Особенно опасны следы пота, косметики и других средств гигиены, которые остаются после примерок.

Бактерии, вирусы и грибки, оседающие на ткани, способны вызвать кожные заболевания или инфекции. Некоторые возбудители могут сохраняться на одежде в течение длительного времени, создавая риск для вашего здоровья. Именно поэтому даже новую одежду стоит стирать перед тем, как носить.

Ткань насыщена химикатами

Чтобы одежда выглядела привлекательно, производители обрабатывают ткань различными химическими веществами. Красители, антистатики, смягчители и средства против смятия помогают сохранить цвет, форму и приятный на ощупь эффект.

Некоторые вещества могут оставаться на поверхности ткани и вызывать раздражение, зуд или даже аллергические реакции. Кроме того, некоторые производители используют специальные покрытия, предотвращающие усадку одежды во время транспортировки.

Все эти вещества лучше смыть перед ноской, чтобы избежать возможного дискомфорта и неприятных последствий для здоровья. Особенно это касается одежды из синтетических тканей, которые способны накапливать больше химических компонентов, чем натуральные материалы.

Новую одежду надо обязательно постирать перед тем, как надевать (фото: Freepik.com)

Стирка делает одежду более приятной и долговечной

Прежде чем носить новую одежду, ее стоит постирать не только из гигиенических соображений, но и для улучшения ее качества. После первой стирки ткань становится мягче, приятнее к телу и удобнее в носке.

Некоторые материалы могут немного менять размер после контакта с водой, поэтому стирка помогает определить, как именно вещь будет сидеть на вас в будущем. Кроме того, во время первой стирки из одежды могут выйти остатки красителей, что уменьшает риск их попадания на кожу или другие вещи.

Новый текстиль нередко имеет специфический запах от химической обработки, и стирка помогает от него избавиться. Регулярная стирка также способствует равномерному износу ткани, благодаря чему одежда дольше сохраняет красивый вид.

Как правильно стирать новую одежду?

Чтобы сохранить качество ткани и эффективно устранить все загрязнения, первая стирка должна быть особенной. Удалите все ярлыки, бирки и булавки, чтобы они не повредили ткань или стиральную машину. Выверните одежду наизнанку - так она лучше сохранит цвет и форму.

Первая стирка может вымывать красители, поэтому стирайте вещи отдельно или с одеждой похожего оттенка. Используйте настройки стирки, указанные на этикетке, или стирайте вручную в теплой воде. Добавьте полстакана пищевой соды во время полоскания - это поможет нейтрализовать химические остатки.

Сушите вещи в хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей, чтобы они не потеряли яркость цвета. Если ткань требует особого ухода, перед стиркой ознакомьтесь с рекомендациями производителя, чтобы избежать повреждения изделия.

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