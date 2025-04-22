Переодеваться или нет? Врачи рассказали, несет ли одежда с улицы угрозу здоровью

Многие, возвращаясь домой после работы или прогулки, сразу меняют уличную одежду на домашнюю. Но действительно ли это необходимо с точки зрения гигиены и здоровья?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Почему стоит переодеваться после прихода домой

Врач Джеймс Матос сказал, что, хотя нет окончательных доказательств того, что смена одежды сразу по прибытии домой значительно уменьшает влияние микробов, но вполне стоит ее снять.

Исследования показали, что бактерии могут выживать до 206 дней на полиэстере и до 90 дней на других тканях, включая некоторые хлопковые и материалы, изготовленные из смеси волокон.

Вирусы могут оставаться инфекционными на текстильных изделиях от двух до четырех недель. Научные данные показывают, что вирусы гриппа могут жить на ткани от менее 30 минут до одной недели, в зависимости от конкретного вируса.

Что касается бактерий, то Bordetella Pertussis (или коклюш) живет на материале от трех до пяти дней. Escherichia coli (E. Coli) сохраняется на ткани от четырех часов до восьми недель.

Дерматолог Ханна Копельман рассказала, что людям, которые имеют такие заболевания, как экзема или акне, стоит свести к минимуму длительный контакт с загрязнителями, которые они могут получить из внешней среды, включая те, которые могут попасть на их одежду.

Возбудителями экземы являются пыльца, плесень и испарения автомобилей.

Где больше всего можно подцепить микробов

Каждый раз, когда мы выходим на улицу, а особенно в людном общественном месте, мы подвергаемся воздействию различных микробов, некоторые из которых потенциально могут вызвать у нас заболевание.

Поэтому предотвращение попадания загрязняющих веществ из общественного места в дом является ключевой мерой борьбы с инфекцией.

Места, где воздействие бактерий, грибков и вирусов увеличивается, включают общественный транспорт (в частности сиденья) и рабочие места, особенно когда речь идет о ткани. Обтянутые тканью скамейки или сиденья в поездах и автобусах потенциально могут удерживать больше болезнетворных микроорганизмов, чем сделанные из дерева или пластика.

Смена одежды - лучший способ предотвратить заражение?

Мытье рук и лица остается лучшим способом значительно уменьшить вероятность того, что вы подхватите вирус или простуду.

И если вы не можете позаботиться о смене одежды, стоит по крайней мере обратить внимание на два предмета, которые часто заражаются - сумочку и телефон. Кошелек или сумка могут накапливать бактерии, если их разместить на общественных этажах, прилавках ресторанов и в ванной.