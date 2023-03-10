Эти сорта свеклы - самые сладкие. Названия лучших корнеплодов
Некоторые сорта свеклы считаются лучшими для домашней посадки, так как имеют более выраженные вкусовые качества и повышенную сладость. Кроме сорта важны и характеристики почвы, в которой выращивают корнеплоды.
О топ сортах столовой свеклы - узнайте ниже в материале Styler.
Причины отсутствия сладости у свеклы
Этот корнеплод очень любит богатую органикой землю, хорошо разрыхленную, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе. Поэтому на участок, предназначенный для сева свеклы, уже с осени вносят перегной.
Если почва глинистая, ее надо рыхлить - например засыпать грядки песком и хорошо перекапывать. На плотной земле корнеплоды приобретают горьковатый привкус.
Свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и при росте корнеплодов. Если она растет в сухом месте, корнеплоды, как и на плотных почвах, вырастают горькими.
Народные способы повышения сахаристости
Говорят, что в этом помогает обычная поваренная соль. При росте свеклу нужно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды (на 1 кв. м).
Кроме этого, для хорошего вкуса корнеплодов нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м). Зола помимо питания еще и уменьшает кислотность почвы.
Принципиально важное значение имеет:
- выбор качественных семян;
- правильный уход - достаточный равномерный полив, поддержание постоянной увлажненности и рыхлости почвы, доступ воздуха к корням, прореживание всходов, правильная подкормка и залуживание грунта, поддержка рН 6,5-7,5, прополка, мульчирование;
- размер собранных корнеплодов не должен превышать 5-6 см, поэтому свеклу не следует переращивать.
Выберите правильный сорт свеклы (фото: pixabay)
Лучшие сорта свеклы
- Ранний:
Латифа - очень ранний сорт, отличается стойкостью к засухе, высокой сахаристостью 20,2%.
Кларин характеризуется быстрым ростом корнеплода и накоплением сахара, сахаристостью 18,9%.
Акация - отличительной чертой является устойчивость к болезням и засухе, высокое содержание сахара, сахаристость 18,5%.
- Среднеспелые:
Искра - отлично сочетает высокую урожайность и сахаристость 19,3%, толерантен к болезням.
Цезария характеризуется высокой стойкостью к заболеваниям, высокой сахаристостью - 19%.
Андромеда - высокоурожайный сорт с крупными корнеплодами, толерантный к болезням, сахаристость 18,5%.
Казимира - хорошо сохраняется, обладает устойчивостью к заболеваниям, высокой сахаристостью - 19,8%.
- Поздние:
Эфеса - высокоурожайный гибрид, устойчивый к болезням и засухе, сахаристость - 18,2%.
Родерика - быстро растущий, высокопродуктивный, устойчивый к болезням и засухе гибрид с сахаристостью - 18,3%.
Концепта - высокопродуктивный, быстро растущий, толерантный к заболеваниям гибрид, сахаристость которого составляет 18,6%.
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