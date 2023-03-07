Эти сорта моркови - самые сладкие. Запомните три названия
Сладость моркови зависит не только от почвы, полива или удобрений, но и от сорта, который вы выбираете для посадки.
Какие сорта моркови считаются самыми сладкими, пишет Telegram канал Дача. Сад і город.
Запомните эти три названия
Именно эти copта моркови лучше всего подойдут для супов, и конечно соков. Они обладают отличными вкусовыми качествами и характеристиками.
- Детская сладкая
Сорт со средней урожайностью и повышенным содержанием сахара. Плоды до 20 см, классического оранжевого цвета. Сердцевина мягкая и удивительно нежная, copт достаточно мягкий и подойдет для употребления в свежем виде.
- Маэстро F1
Ранний гибрид для большинства климатических зон. Плоды традиционной цилиндрической формы. Сорт почти не заболевает и подходит для любого варианта применения.
- Император
Поздний copт с превосходной лежкостью и богатым вкусом. Мякоть нежная и плотная, довольно сладкая и ароматная. При обычном хранении может лежать до 9 месяцев. При излишней влажности не трескается и не гниет.
Как правильно сажать морковь
Сеять морковь желательно рядом с луком, чтобы отпугнуть вредителей. Сеют морковь с междурядьем 25-30 см, глубина заделки до 3 см.
В лунку надо налить воды, посеять намоченные семена, завернуть грунтом и слегка уплотнить.
Для раннего и дружественного всхода семена замачивают в воде комнатной температуры на двое суток. Когда семена начнут проклевываться, их можно высеивать.
Тогда семена подсушивают до сыпучего состояния и сразу высевают в увлажненную почву или ненадолго кладут в холодильник, если нет возможности сразу высеять.
Загущенные посевы обязательно прорывают в фазу двух-трех настоящих побегов. Рекомендуют расстояние 4-5 см. Жалеть растения при прорывании не следует.
Если нет обильных дождей, то морковь следует поливать.
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