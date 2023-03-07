Эти сорта моркови - самые сладкие. Запомните три названия

Сладость моркови зависит не только от почвы, полива или удобрений, но и от сорта, который вы выбираете для посадки.

Запомните эти три названия

Именно эти copта моркови лучше всего подойдут для супов, и конечно соков. Они обладают отличными вкусовыми качествами и характеристиками.

Детская сладкая

Сорт со средней урожайностью и повышенным содержанием сахара. Плоды до 20 см, классического оранжевого цвета. Сердцевина мягкая и удивительно нежная, copт достаточно мягкий и подойдет для употребления в свежем виде.

Маэстро F1

Ранний гибрид для большинства климатических зон. Плоды традиционной цилиндрической формы. Сорт почти не заболевает и подходит для любого варианта применения.

Император

Поздний copт с превосходной лежкостью и богатым вкусом. Мякоть нежная и плотная, довольно сладкая и ароматная. При обычном хранении может лежать до 9 месяцев. При излишней влажности не трескается и не гниет.

Как правильно сажать морковь

Сеять морковь желательно рядом с луком, чтобы отпугнуть вредителей. Сеют морковь с междурядьем 25-30 см, глубина заделки до 3 см.

В лунку надо налить воды, посеять намоченные семена, завернуть грунтом и слегка уплотнить.

Для раннего и дружественного всхода семена замачивают в воде комнатной температуры на двое суток. Когда семена начнут проклевываться, их можно высеивать.

Тогда семена подсушивают до сыпучего состояния и сразу высевают в увлажненную почву или ненадолго кладут в холодильник, если нет возможности сразу высеять.

Загущенные посевы обязательно прорывают в фазу двух-трех настоящих побегов. Рекомендуют расстояние 4-5 см. Жалеть растения при прорывании не следует.

Если нет обильных дождей, то морковь следует поливать.