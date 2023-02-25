Посевной календарь на март 2023: когда строго запрещено сеять

Построен такой своего рода "график" по фазам Луны, ведь считается, что именно это поможет или помешает растениям прорастать, укрепляться, набираться сил и повлияет на будущий урожай.

Посевной календарь на март 2023 года сориентирует огородников, садоводов, а также любителей комнатных растений, когда лучше не заниматься посадкой рассады, деревьев, кустов и овощей, а какие дни считаются очень удачными.

Когда и что сажать в первый месяц весны – узнайте ниже из материала Styler.

Лунные фазы в марте 2023:

растущая – с 1 по 6 число и с 23 по 31;

полнолуние – 7 марта;

убывающая – с 8 по 21 число;

новолуние – 22 марта.

Благоприятные дни для посева:

1-3 марта;

6 марта;

8-17 марта;

24-30 марта.

Неблагоприятные дни для посева:

4-5 марта;

7 марта;

18-23 марта;

31 марта.

Лунный посевной календарь на март 2023 года (фото: vikna.tv)

Что высаживать по датам, какие работы проводить

1-3 марта: перец, помидоры, огурцы, баклажаны, капусту (любую - белокочанную, савойскую, брокколи, кольраби), однолетние цветы.

4-5 марта. Эти дни считаются не очень благоприятными для посева большинства растений, однако можно разрыхлять почву, обрезать деревья, кусты. А в теплице все же можно сеять салат, фенхель и базилик в теплице.

6 марта. Займитесь посевом декоративных растений: их можно поливать, подкармливать и обрабатывать натуральными средствами от болезней и вредителей.

7 марта – полнолуние. В это время заниматься растениями вообще не рекомендуется.

8-17 марта: займитесь садоводством. Можно высаживать декоративные растения, многолетние или однолетние цветы; ухаживать за комнатными и тепличными растениями.

Также благоприятное время для посева рассады капусты, огурцов, сельдерея, спаржи, лука-порея, болгарского перца, ранней редиски.

В саду можно прививать деревья, заниматься обрезкой, подкормкой, обработкой органическими удобрениями, разрыхлением почвы в саду и на огороде.

18-23 марта. В эти дни, а особенно на новолуние 22 марта, не стоит заниматься огородничеством и садоводством. Однако простейшие процедуры (прополка, окучивание растений, возделывание растений от вредителей) выполнять можно.

24-30 марта: можно выполнять любую работу, кроме опрыскивания растений химикатами.

Рекомендуется сеять зелень, помидоры, различные виды капусты, баклажаны, болгарский перец, огурцы, фасоль, горох и однолетние цветы.

Можно проводить санитарные дела в саду (прививать и обрезать растения, вносить минеральные удобрения и т. п.).

31 марта. В этот день лучше активно не работать с растениями, но можно подготовить грядки для будущих посадок и привести огород в порядок.