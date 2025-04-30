Эти слова "портят" ваш украинский! Как раз и навсегда избежать ловушки суржика

Иногда даже в речи тех, кто прилагает усилия, проскакивают слова и выражения, которые выдают языковую небрежность или являются кальками с русского. Это не всегда очевидные суржики, а привычные слова, значение которых мы могли исказить. Это не только искажает значение, но и снижает уровень грамотности.

Какие слова указывают на вашу безграмотность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram .

Некоторые привычные слова, которые мы употребляем каждый день, на самом деле могут выдавать нашу языковую небрежность.

Например, многие называют посуду для переноски еды "підносом". Однако в украинском языке это слово имеет совсем другое значение - и отнюдь не связано с кухней.

"Піднос" - действие от "подносить", подарок или взятка. И в украинский это слово пришло из русского.

Хотя его можно найти и в произведениях классиков, языковеды советуют употреблять другое, исконно украинское слово - "таця". Кстати, это не единственный синоним, существует еще несколько диалектных вариантов, поэтому стоит заглядывать в словари.

Другая распространенная языковая ошибка - это путаница между словами "біля" и "близько". Если первое указывает на место (например, где именно стоит объект), то второе - на приблизительное количество или время.

Поэтому правильнее сказать "близько тисячі людей", а не "біля тисячі". Такие тонкости помогают избегать калек из русского и сохранять чистоту языка.

Еще один пример - выражения "у рамках закону" или "у рамках проєкту". Хотя они глубоко укоренены в официальной речи, это тоже заимствования. Украинский аналог - "у межах": "у межах закону", "у межах дослідження". Это звучит естественнее и точнее передает смысл.

Соблюдение языковых норм - не только о грамотности, но и об уважении к культуре. Иногда достаточно всего нескольких правильных слов, чтобы произвести приятное впечатление.