Эти шесть пород собак считаются самыми умными

Некоторые породы собак имеют более высокий интеллект, лучшую память, легче поддаются дрессировке. Если вы планируете завести верного друга, следует при выборе учитывать эти качества будущего питомца.

О том, какие породы собак считаются самыми умными - читайте в материале Styler.

Ротвейлер

Эта крепкая и мощная собака еще имеет и высокий интеллект. Ротвейлер легко поддается дрессировке, его можно будет научить выполнять разнообразные команды.

Собака всегда остается преданной хозяину, это надежный защитник, который никогда не предаст. Единственное условие к воспитанию домашнего любимца - регулярные физические нагрузки и тренировки.

Ротвейлер (фото: wikipedia)

Доберман

Доберманы - изящные, грациозные животные и надежные охранники. Такие собаки очень ловки, умны и смелы, имеют хорошо развитую мускулатуру и легко поддаются дрессировке.

Подходят для людей, у которых есть время на длительные прогулки. Несмотря на распространенный миф об их агрессивности, эти животные действительно развиваются под влиянием своих хозяев.

Доберман (фото: wikipedia)

Немецкая овчарка

Об умственных способностях этой породы знают, пожалуй, все и не зря. Этих собак отличают высокий интеллект и феноменальная память. Кроме того, животные могут помочь владельцу преодолеть стресс и успокоиться.

Немецких овчарок часто используют в качестве надежных охранников и защитников, ведь они легко справятся с любой опасностью, не боятся экстремальных ситуаций и хорошо поддаются дрессировке.

Овчарка (фото: freepik)

Пудель

Милый и сообразительный пес, в первую очередь отличающийся своим оригинальным внешним видом. Пудели очень общительны, даже если взять питомца взрослым, он быстро полюбит новую семью.

Эти четырехлапые очень послушные и сообразительные, они быстро запоминают все команды и любят изучать что-то новое.

Пудель (фото: freepik)

Папийон

Несмотря на малые размеры, это послушная, умная порода, которая никогда не может усидеть на одном месте.

Из-за малых размеров папийонов можно держать в квартире. Однако необходимо обеспечить им регулярную активность и обязательно каждый день выходить на прогулку.

Папийон (фото: petsi)

Бордер-колли

Они считаются едва ли не самыми умными домашними любимцами - вы можете научить собаку выполнять наибольшее количество команд. А сам процесс обучения будет длиться очень быстро и легко. Следует учесть, что животные требуют очень много внимания и регулярного выгула.

Также не забывайте, что эти любимцы не очень любят жить в квартире и нуждаются в пространстве.

Бордер-колли (фото: petsi)