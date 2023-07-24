Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собак
Домашние животные живут рядом с нами, даря приятные эмоции и заботы. Когда мы задумываемся о домашнем животном, нам в голову приходят мысли о том, насколько шумным может оказаться питомец и не возникнет ли из-за этого проблем с соседями. Оказывается, есть 5 пород собак, которые точно не будут создавать много шума.
Какие породы собак являются самыми тихими - читайте в материале Styler.
Японский шпиц
Японские шпицы известны своей храбростью и преданностью. Они могут быть отличными сторожами и идеальными компаньонами, ладят с детьми. Животные требуют внимания, очень любят прогулки и играть со своей семьей.
Также плюсом является то, что они почти не лают. Эти собаки могут сдерживать свои эмоции, поэтому громкий лай для них большая редкость.
Японский шпиц (фото: freepik)
Бульмастиф
Бульмастиф только по внешнему виду грозный, однако на самом деле он прекрасно ладит с детьми, а также с другими животными, которые являются членами семьи. К тому же у него прекрасное обоняние, с помощью которого этот пес может найти нужные вещи.
Дрессировка не составляет особого труда. Щенок уже в возрасте четырех месяцев с легкостью осваивает основные команды. На врага они набросятся в момент, только если чувствуют опасность. Дома тоже ведут себя тихо, лишь изредка позволяя себе баловство и игры.
Бульмастиф (фото: sobakovod)
Басенджи
Эта порода официально признанна единственной, которая не лает. Они могут ворчать, фыркать, бубнить, но громкого лая от басенджи вы никогда не услышите.
Животные этой породы очень умны и сообразительны, они хорошо ладят с другими собаками. К тому же эти четырехлапые очень чистоплотные и аккуратные, их шерсть не имеет запаха.
Басенджи (фото: flickr)
Французский бульдог
Эти животные спокойны и покладисты, хорошо идут на контакт даже с чужими людьми, другими собаками, котами и маленькими детьми. К тому же они игривые и забавные, всегда готовы поиграть с мячиком, а ночью спят у ног хозяев.
Также им нравится дремать и проводить время на диване, поэтому лаять им иногда просто лень.
Французский бульдог (фото: wikipedia)
Ирландский сеттер
Очень нежная и добрая собака, которая быстро учится хорошим манерам и проявляет себя всегда с лучшей стороны.
Эта порода известна своей энергичностью, поэтому, чтобы собака чувствовала себя хорошо, важно обеспечить ей пространство для бега и игр.
Щенки довольно гиперактивны, однако в зрелом возрасте собака становится более спокойной. Представители этой породы психической зрелости достигают не ранее трех лет.
Ирландский сеттер (фото: wikipedia)
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