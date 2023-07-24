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Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собак

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Понедельник 24 июля 2023 19:04
Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собак Тихие породы собак (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Домашние животные живут рядом с нами, даря приятные эмоции и заботы. Когда мы задумываемся о домашнем животном, нам в голову приходят мысли о том, насколько шумным может оказаться питомец и не возникнет ли из-за этого проблем с соседями. Оказывается, есть 5 пород собак, которые точно не будут создавать много шума.

Какие породы собак являются самыми тихими - читайте в материале Styler.

Японский шпиц

Японские шпицы известны своей храбростью и преданностью. Они могут быть отличными сторожами и идеальными компаньонами, ладят с детьми. Животные требуют внимания, очень любят прогулки и играть со своей семьей.

Также плюсом является то, что они почти не лают. Эти собаки могут сдерживать свои эмоции, поэтому громкий лай для них большая редкость.

Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собак

Японский шпиц (фото: freepik)

Бульмастиф

Бульмастиф только по внешнему виду грозный, однако на самом деле он прекрасно ладит с детьми, а также с другими животными, которые являются членами семьи. К тому же у него прекрасное обоняние, с помощью которого этот пес может найти нужные вещи.

Дрессировка не составляет особого труда. Щенок уже в возрасте четырех месяцев с легкостью осваивает основные команды. На врага они набросятся в момент, только если чувствуют опасность. Дома тоже ведут себя тихо, лишь изредка позволяя себе баловство и игры.

Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собакБульмастиф (фото: sobakovod)

Басенджи

Эта порода официально признанна единственной, которая не лает. Они могут ворчать, фыркать, бубнить, но громкого лая от басенджи вы никогда не услышите.

Животные этой породы очень умны и сообразительны, они хорошо ладят с другими собаками. К тому же эти четырехлапые очень чистоплотные и аккуратные, их шерсть не имеет запаха.

Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собакБасенджи (фото: flickr)

Французский бульдог

Эти животные спокойны и покладисты, хорошо идут на контакт даже с чужими людьми, другими собаками, котами и маленькими детьми. К тому же они игривые и забавные, всегда готовы поиграть с мячиком, а ночью спят у ног хозяев.

Также им нравится дремать и проводить время на диване, поэтому лаять им иногда просто лень.

Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собак

Французский бульдог (фото: wikipedia)

Ирландский сеттер

Очень нежная и добрая собака, которая быстро учится хорошим манерам и проявляет себя всегда с лучшей стороны.

Эта порода известна своей энергичностью, поэтому, чтобы собака чувствовала себя хорошо, важно обеспечить ей пространство для бега и игр.

Щенки довольно гиперактивны, однако в зрелом возрасте собака становится более спокойной. Представители этой породы психической зрелости достигают не ранее трех лет.

Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собакИрландский сеттер (фото: wikipedia)

Раньше мы писали о том, какие породы кошек притягивают счастье и удачу в дом.

Также читайте, с какими породами собак легче всего путешествовать.

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