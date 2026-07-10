Горит порт и авиаколледж: Таганрог оказался под атакой дронов ночью
В Таганроге всю ночь продолжалась атака беспилотников. Пожары вспыхнули сразу в двух местах - в районе порта и вблизи авиационного колледжа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Пожар у порта
По данным местных жителей, в Таганроге вспыхнул пожар в районе порта - город находился под атакой беспилотников всю ночь.
Горит портовый терминал компании "Курганнефтепродукт" (бывшая "Югтранзитсервис").
Основная функция терминала - разгрузка и загрузка нефтепродуктов на морские суда.
Пожар у авиаколледжа
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил о возгорании после ночной атаки, уточнив, что огонь вспыхнул вблизи Таганрогского авиационного колледжа имени В.М. Петлякова.
Это учебное заведение, которое готовит специалистов для авиационной и машиностроительной отраслей Ростовской области.
Напомним, это уже не первая атака на Таганрог. В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в городе.
По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России , что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.