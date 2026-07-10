Горит порт и авиаколледж: Таганрог оказался под атакой дронов ночью

В Таганроге всю ночь продолжалась атака беспилотников. Пожары вспыхнули сразу в двух местах - в районе порта и вблизи авиационного колледжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко .

Это учебное заведение, которое готовит специалистов для авиационной и машиностроительной отраслей Ростовской области.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил о возгорании после ночной атаки, уточнив, что огонь вспыхнул вблизи Таганрогского авиационного колледжа имени В.М. Петлякова.

По данным местных жителей, в Таганроге вспыхнул пожар в районе порта - город находился под атакой беспилотников всю ночь.

Напомним, это уже не первая атака на Таганрог. В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в городе.

По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России , что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.