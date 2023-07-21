Говорят, что эти породы кошек существовали еще с давних времен
Одомашнивать кошек начали еще 10 тысяч лет назад. Самые популярные кошачьи породы на самом деле выведены были недавно. Однако существуют породы, живущие уже тысячи лет.
О них читайте в материале Styler.
Сиамская кошка
Эту породу родом из Таиланда принято считать одной из самых древних на планете. Ранее существовало королевство, которое называлось Сиам, откуда и название породы.
Также есть легенда, что сиамские кошки считались священными животными и жили в буддийских монастырях. Известность они получили после того, как в конце XIX века король Сиама подарил котенка этой породы консулу Великобритании.
По характеру животные этой породы очень общительны, любознательны и преданы своему хозяину. Они тоже отличаются хорошим здоровьем, иммунитетом и могут прожить до 16-20 лет.
Сиамская кошка (фото: freepik)
Корат
Еще одна древняя тайская порода кошек - корат. О них впервые упоминаются в книге, написанной между XIV и XVIII столетиями. При этом возраст этой породы может быть и старше.
Впервые корат продемонстрировали на выставке Национального кошачьего клуба кошек в Англии в 1896 году как сиамскую кошку, однако она не вызывала никакого интереса.
Однако сегодня эта порода считается национальным достоянием Таиланда и вывоз ее ограничен.
Корат имеет невероятно добрый характер, острый ум, к тому же это очень энергичное животное, много двигающееся.
Корат (фото: wikipedia)
Египетская мау
Это древняя и загадочная порода, происходящая от диких кошек Африки. Мау имеет уникальную окраску с пятнами и полосами, зеленые глаза и грациозную фигуру.
Египетская кошка очень интеллигентная, лояльная и нежная. Она также имеет хорошее здоровье и адаптируется к разным условиям, что позволяет ей жить до 15-20 лет.
Египетская мау (фото: wikipedia)
Мэйн-кун
Существует теория, что эти животные произошли от кошек, завезенных в Америку викингами или более поздними европейскими моряками, которые заходили в порты Новой Англии в 1700-х годах.
По характеру они умны, дружелюбны и не любят надолго оставаться в одиночестве.
Однако иногда они становятся непредсказуемыми и могут проявлять агрессию, особенно по отношению к посторонним или из-за выявления излишней настойчивости. Учитывая большие габариты мейн-куна, обидчик может получить серьезные травмы.
Котики мэйн-кун (фото: wikipedia)
Норвежская лесная кошка
Эта древняя длинношерстная порода наиболее распространена в североевропейских странах. Предками норвежских лесных кошек могут быть черно-белые короткошерстные кошки, завезенные в Норвегию из Великобритании после 11 века викингами.
По характеру животное активное, подвижное. Может жить в помещении, но больше любит проводить время на улице. Также она дружелюбна, поэтому завоевать ее расположение очень легко.
Норвежская лесная кошка (фото: wikipedia)
Раньше мы писали о том, какие породы кошек притягивают счастье и удачу в дом.
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