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Эти сериалы вдохновляют на перемены и дарят смех: об отношениях, дружбе и поиске себя

Сериалы об отношениях, дружбе и поиске себя (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете классный сериал на вечер? Эти истории сочетают юмор и глубокие жизненные уроки!

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой сериалов о сложностях отношений, настоящей дружбе и поиске собственного "я".

"Гиперкомпенсация"

Сатирически-драматический сериал о первых взлетах и падениях первокурсников Бенни и Кармен. Новоиспеченные студенты пытаются вписаться в новый коллектив, попадая в неловкие ситуации, познавая себя и испытывая дружбу на прочность.


"Соври мне"

Драматический сериал исследует сложные отношения, полные манипуляций и опасных тайн, которые разворачиваются в течение 8 лет. Когда Люси встречает в колледже Стивена, она не подозревает, что ее жизнь превратится в опасную игру.


"Сексуальная жизнь студенток"

Группа студенток начинает исследовать мир интимных и социальных связей, поступив в колледж. Здесь есть и юмор, и глубокие моменты, заставляющие задуматься.

 

"Я никогда не"

Комедийная драма о старшекласснице индийского происхождения, которая хочет взять от жизни все и одновременно борется с травмой от потери отца.


"Поколение"

Юноши из современного пригорода познают сложности подростковой жизни, включая сексуальность, идентичность и дружбу. Сериал демонстрирует, как молодежь ищет себя в постоянно меняющемся мире.

 

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