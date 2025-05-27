Ці серіали надихають на зміни та дарують сміх: про стосунки, дружбу та пошук себе

"Гіперкомпенсація"

Сатирично-драматичний серіал про перші злети та падіння першокурсників Бенні та Кармен. Новоспечені студенти намагаються вписатися в новий колектив, потрапляючи в незручні ситуації, пізнаючи себе та випробовуючи дружбу на міцність.



"Збреши мені"

Драматичний серіал досліджує складні стосунки, сповнені маніпуляцій та небезпечних таємниць, які розгортаються протягом 8 років. Коли Люсі зустрічає в коледжі Стівена, вона не підозрює, що її життя перетвориться на небезпечну гру.



"Сексуальне життя студенток"

Група студенток розпочинає досліджувати світ інтимних та соціальних зв'язків, вступивши до коледжу. Тут є і гумор, і глибокі моменти, що змушують задуматися.

"Я ніколи не"

Комедійна драма про старшокласницю індійського походження, яка хоче взяти від життя усе і водночас бореться з травмою від втрати батька.



"Покоління"

Юнаки з сучасного передмістя пізнають складнощі підліткового життя, включно з сексуальністю, ідентичністю та дружбою. Серіал демонструє, як молодь шукає себе у світі, що постійно змінюється.