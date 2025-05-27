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Ці серіали надихають на зміни та дарують сміх: про стосунки, дружбу та пошук себе

Серіали про стосунки, дружбу та пошук себе (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Шукаєте класний серіал на вечір? Ці історії поєднують гумор і глибокі життєві уроки!

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою серіалів про складнощі стосунків, справжню дружбу та пошук власного "я".

"Гіперкомпенсація" 

Сатирично-драматичний серіал про перші злети та падіння першокурсників Бенні та Кармен. Новоспечені студенти намагаються вписатися в новий колектив, потрапляючи в незручні ситуації, пізнаючи себе та випробовуючи дружбу на міцність.


"Збреши мені"

Драматичний серіал досліджує складні стосунки, сповнені маніпуляцій та небезпечних таємниць, які розгортаються протягом 8 років. Коли Люсі зустрічає в коледжі Стівена, вона не підозрює, що її життя перетвориться на небезпечну гру.


"Сексуальне життя студенток"

Група студенток розпочинає досліджувати світ інтимних та соціальних зв'язків, вступивши до коледжу. Тут є і гумор, і глибокі моменти, що змушують задуматися.

 

"Я ніколи не"

Комедійна драма про старшокласницю індійського походження, яка хоче взяти від життя усе і водночас бореться з травмою від втрати батька.


"Покоління"

Юнаки з сучасного передмістя пізнають складнощі підліткового життя, включно з сексуальністю, ідентичністю та дружбою. Серіал демонструє, як молодь шукає себе у світі, що постійно змінюється.

 

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