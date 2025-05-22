Настоящий экшн: 5 свежих фильмов, которые затянут с первых секунд
Любите, когда фильм не дает перевести дыхание с первых минут? Тогда эти свежие боевики, в которых есть и бешеные гонки, и взрывы, и герои, которые готовы идти до конца, вас точно впечатлят.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых фильмов, которые точно стоит посмотреть.
"Опустошение"
Том Харди сыграл детектива, который после неудачной операции оказывается в центре криминального хаоса. Фильм сочетает жесткий экшн с глубокой драмой, погружая зрителя в мир коррупции и насилия. Впечатляющие сцены и напряженный сюжет держат в напряжении до самого конца.
"Профи"
Джейсон Стейтем возвращается в роли бывшего наемника, который пытается жить спокойной жизнью, но вынужден снова взяться за оружие, чтобы защитить свою семью. Фильм предлагает динамичный сюжет, яркие кадры с драками и эмоциональную глубину персонажей. Идеальный выбор для поклонников напряженных боевиков.
"К жизни" (Ад Витам)
Новый боевик расскажет о мужчине, который потерял работу из-за трагического несчастного случая. Но на этом его проблемы не заканчивается. В центре сюжета окажется его беременная жена, которую нужно спасти. Но сможет ли он это сделать?
"Мики 17"
Научно-фантастический фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли уже в центре споров среди киноманов. История о клонированном работнике, который постоянно отправляется на смертельно опасные миссии, поразит и удивит. Фильм исследует темы идентичности и самопожертвования, сочетая глубокий сюжет с хорошими визуальными эффектами.
"Ущелье"
Романтический боевик с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в главных ролях станет отличным вариантом на вечер. Это история о двух киллерах, которые влюбляются друг в друга, пытаясь оставить свое прошлое позади. Фильм сочетает запутанный сюжет с эмоциональной глубиной, а потому не разочарует.
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