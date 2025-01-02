Эти салаты нельзя есть на второй день новогодних праздников, потому что они станут ядом

Новогодняя ночь - это всегда большое застолье с многообразием блюд, но стоит быть внимательным к тому, что остается после празднования. Некоторые салаты могут стать опасными для здоровья уже на следующий день.
РБК-Украина (проект Styler) напоминает список салатов, которые необходимо выбросить, если они постояли два дня.
Майонез быстро теряет свои качества после нескольких часов при комнатной температуре.
Готовые салаты с мясом, грибами, рыбой, яйцами, сыром, морепродуктами можно держать в холодильнике не более 6 часов, на столе - не более 2-х. Это касается всех салатов, заправленных майонезом. Такие салаты - это еда на один вечер, поэтому их следует съесть как можно быстрее, пока в них не начали размножаться бактерии.
Рыбные блюда или те, что содержат морепродукты, быстро портятся. Употребление таких салатов позавчерашними может стать причиной отравлений.
Такие блюда нельзя есть после 12 часов после приготовления, даже если они были в холодильнике.
Салаты, заправленные маслом, имеют несколько более долгий срок хранения по сравнению с другими видами заправок. Однако это зависит от состава ингредиентов.
Например, салат "Цезарь" можно хранить до двух суток. Однако из-за наличия сухариков и листьев салата лучше употребить его в течение первого дня. Иначе сухарики размякнут, а листья потеряют свежесть, завянут или даже почернеют.
Если салат содержит более устойчивые ингредиенты, такие как огурцы, лук или помидоры, и заправлен чистым маслом, его можно хранить в холодильнике до 2-3 дней. Однако вкусовые качества от этого ухудшаются: ингредиенты выделяют сок, из-за чего блюдо теряет ощущение свежести.
Эксперты советуют: если вы хотите хранить салат длительное время, лучше не смешивать все ингредиенты сразу.
Нарезанные и разложенные отдельно в герметичные контейнеры продукты могут храниться в холодильнике 3-4 дня. Перед подачей их следует смешать и заправить маслом или соусом непосредственно перед употреблением.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: NTA, Ukr.Media, "Информатор".