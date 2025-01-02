Ці салати не можна їсти на другий день новорічних свят, бо вони стануть отрутою

Новорічна ніч - це завжди велике застілля з різноманіттям страв, але варто бути уважним до того, що залишається після святкування. Деякі салати можуть стати небезпечними для здоров’я вже на наступний день.
РБК-Україна (проект Styler) нагадує список салатів, які необхідно викинути, якщо вони постояли два дні.
Майонез швидко втрачає свої якості після кількох годин при кімнатній температурі.
Готові салати з м'ясом, грибами, рибою, яйцями, сиром, морепродуктами можна тримати у холодильнику не більше 6 годин, на столі - не більше 2-х. Це стосується всіх салатів, заправлених майонезом. Такі салати - це їжа на один вечір, тому їх слід з'їсти якнайшвидше, поки в них не почали розмножуватися бактерії.
Рибні страви або ті, що містять морепродукти, швидко псуються. Вживання таких салатів позавчорашніми може стати причиною отруєнь.
Такі страви не можна їсти після 12 годин після приготування, навіть якщо вони були в холодильнику.
Салати, заправлені олією, мають дещо довший термін зберігання, порівняно з іншими видами заправок. Однак це залежить від складу інгредієнтів.
Наприклад, салат "Цезар" можна зберігати до двох діб. Проте через наявність сухариків і листя салату краще спожити його протягом першого дня. Інакше сухарики розм'якнуть, а листя втратить свіжість, зів'яне або навіть почорніє.
Якщо салат містить більш стійкі інгредієнти, такі як огірки, цибуля чи помідори, і заправлений чистою олією, його можна зберігати в холодильнику до 2–3 днів. Однак смакові якості від цього погіршуються: інгредієнти виділяють сік, через що страва втрачає відчуття свіжості.
Експерти радять: якщо ви хочете зберігати салат тривалий час, краще не змішувати всі інгредієнти одразу.
Нарізані й розкладені окремо в герметичні контейнери продукти можуть зберігатися в холодильнику 3-4 дні. Перед подачею їх слід змішати й заправити олією чи соусом безпосередньо перед вживанням.
Читайте також, скільки можна зберігати холодець в холодильнику і морозилці.
А також ми розповідали, як довго можна зберігати варену картоплю.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NTA, Ukr.Media, "Інформатор".