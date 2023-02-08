Эти вещи обычно никто не стирает в машине, а зря: на них собирается много грязи

В стиральной машине можно стирать гораздо больше вещей, чем мы привыкли думать. Многие не стирают некоторые вещи, которые используют почти каждый день. Однако это ошибка, ведь на них собирается много грязи и бактерий.

Сумки и кошельки

Это вещи, которые человек носит почти каждый день. В сумку обычно кладут разные вещи, которые не являются чистыми. Более того, сумка постоянно лежит в шкафу или на стуле в офисе. Потому со временем загрязняется.

Не во всех магазинах есть функция оплаты по телефону, поэтому часто приходится доставать кошельки в транспорте и в магазинах, чтобы рассчитаться наличными.

Каждый раз, когда человек берет кошелек, то не задумываемся, насколько чистые его руки. Поэтому такие вещи обязательно нужно стирать.

Многие тканевые сумки можно стирать вручную в прохладной воде. Их лучше не отжимать и сушить естественным путем на открытом воздухе.

Кожаные сумки и кошельки рекомендуется мыть средством для посуды.

Кожаные куртки

Кожаные куртки также нуждаются в очищении. Конечно, стирать их в машинке не стоит. Их рекомендуется мыть средством для мытья посуды. Просто разведите его в миске с чистой водой комнатной температуры, возьмите ткань и тщательно протрите поверхность изделия.

Затем смочите другой кусок ткани в чистой воде и удалите мыльный раствор из куртки.

Спортивные сумки

Спортивная сумка - еще один предмет, который многие из нас забывают постирать. Люди носят в ней потную одежду, обувь и грязные полотенца.

Сначала проверьте, можно ли вашу сумку стирать в машине и сделайте с помощью деликатного режима.

Если стирать в машинке нельзя, то разведите моющее средство в теплой воде, возьмите кусок ткани и постирайте сумку сначала внутри, а затем снаружи. После этого хорошо прополощите.

Корзина для белья

Мы привыкли бросать свою грязную одежду в корзину для белья, чтобы потом ее постирать. Но о самой корзине все забывают.

Если вы используете пластиковую корзину, то ее можно почистить с помощью дезинфицирующего средства, помыть мыльным раствором и ополоснуть водой.

Сегодня большую популярность приобретают плетеные корзины, внутри которых размещены текстильные мешки. Сумку нужно вынуть и постирать в стиральной машине.

Шторы для душа

Ванная комната является идеальной средой для плесени и других бактерий. Шторы загрязняются так же, как и другие вещи.

Большинство тканевых штор можно стирать в машине с помощью деликатного режима. Перед этим обязательно снимите все кольца.

Если шторку для ванны нельзя стирать в машинке, то положите в миску и залейте теплой водой и смешайте 1/4 стакана пищевой соды и немного стирального порошка.

Мягкие игрушки

Мягкие игрушки хранят не только приятные воспоминания, но и пылятся.

Такие игрушки рекомендуется стирать в специальном мешке. Если у вас его нет, то используйте наволочку на молнии. Во время стирки установите деликатный режим.