7 натуральных средств, которые прекрасно заменят стиральный порошок: лайфхаки на каждый день

У каждой хозяйки иногда случается так, что в нужный момент дома заканчивается стиральный порошок, а купить его или негде, или нет времени на поход в магазин. В таких ситуациях могут спасти подручные средства, которые точно найдутся у каждого дома. Они справятся с загрязнениями не хуже порошка. Их также можно использовать людям, у которых возникает аллергия на химические средства.

О том, чем можно заменить стиральный порошок, рассказываем в материале ниже.

Средство для мытья посуды

Одежду также можно постирать моющим средством для посуды. Однако сначала следует прочитать о его составе. Ведь некоторые компоненты могут повлиять на яркость тканей и испортить одежду. Моющее средство для посуды лучше использовать для ручной стирки, а не для машинки.

Жидкое мыло или шампунь

Эти средства также способны бережно очистить одежду. Если будете применять шампунь, то лучше берите средство без кондиционера в составе. Он идеально подходит для ручной стирки.

Хозяйственное мыло

Это универсальное средство для стирки, которым пользовались еще наши бабушки. Перед его применением замочите вещи в теплой воде, затем намыльте грязные участки и хорошо потрите их. Тогда хорошо прополощите.

Горчица

Это народное средство хорошо справляется с загрязнениями. Его можно использовать и для машинной стирки. 50 г горчичного порошка засыпьте в барабан и выставьте программу на температуру воды до 40 градусов. Однако имейте в виду, что горчица не подходит для стирки хлопчатобумажных вещей.

Сода и бура

Смешайте по 200 г буры и пищевой соды. Эту смесь пересыпьте в чистый сухой сосуд и добавляйте в стиральную машинку вместо порошка.

При использовании этого средства рассчитывайте, что на каждые 2 кг одежды достаточно 30 г смеси соды и буры. При этом заменитель порошка сначала насыпьте в стакан, залейте горячей водой и растворите. Только после этого добавляйте в стиральную машину.

Сода и хозяйственное мыло

А вот для ручной стирки из соды лучше сделать домашний гель. Его в машинку автомат лучше не заливать.

Возьмите 2 л воды, 100 г пищевой соды и 100 г хозяйственного мыла. Мыло натрите на терке и залейте водой. Тогда на легком огне нагревайте, пока не растворятся кусочки мыла.

Затем добавьте соду и перемешайте. Оставьте смесь под крышкой на сутки, затем перелейте в чистую тару и можете использовать для стирки.

Домашний порошок

Если вы против химических средств и хотите попытаться создать домашний порошок, то сделайте его из соды, бури, соли и уксуса.

Смешайте по 200 этих веществ и пересыпьте в сухой чистый сосуд. При стирке добавляйте в машинку 40 г смеси и вливайте 2 чайные ложки уксуса в расчете на каждые 2 кг одежды.

Такой порошок сможет вывести загрязнение не хуже магазинных средств. Винный уксус выполняет функцию кондиционера и смягчает одежду.