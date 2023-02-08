Ці речі зазвичай ніхто не пере в машині, а даремно: на них збирається багато бруду

У пральну машину можна класти значно більше речей, ніж ми звикли думати. Багато хто не пере деякі речі, які використовує майже кожного дня. Однак, це помилка, адже на них збирається багато бруду та бактерій.

Сумки та гаманці

Це речі, які людина носить майже кожного дня. У сумку зазвичай кладуть різні речі, які не є чистими. Більш того, сумка постійно лежить в шафі або на стільці в офісі. Тому з часом забруднюється.

Не у всіх магазинах є функція оплати телефоном, тому часто доводиться діставати гаманці в транспорті та в магазинах, щоб розрахуватися готівкою.

Кожного разу, коли людина бере гаманець, то не замислюємося наскільки чисті її руки. Тому такі речі обов’язково потрібно прати.

Багато тканинних сумок можна прати вручну в прохолодній воді. Їх краще не віджимати і сушити природним шляхом на відкритому повітрі.

Шкіряні сумки та гаманці рекомендується мити засобом для посуду.

Шкіряні куртки

Шкіряні куртки також потребують очищення. Звичайно, прати їх в машинці не варто. Їх рекомендується мити засобом для миття посуду. Просто розведіть його в мисці з чистою водою кімнатної температури, візьміть тканину і ретельно протріть поверхню виробу.

Потім змочіть інший шматок тканини в чистій воді і видаліть мильний розчин з куртки.

Спортивні сумки

Спортивна сумка - ще один предмет, який багато хто з нас забуває випрати. Люди носять в ній спітнілий одяг, взуття та брудні рушники.

Спочатку перевірте, чи можна вашу сумку прати в машині і зробіть за допомогою делікатного режиму.

Якщо прати у машинці не можна, то розведіть миючий засіб у теплій воді, візьміть шматок тканини та виперіть сумку спочатку всередині, а потім зовні. Після цього добре прополощіть.

Кошик для білизни

Ми звикли кидати свій брудний одяг у кошик для білизни, щоб потім його випрати. Але про самий кошик усі забувають.

Якщо ви використовуєте пластиковий кошик, то його можна почистити за допомогою дезінфікуючого засобу, помити мильним розчином і обполоснути водою.

Сьогодні великої популярності набувають плетені кошики, всередині яких розміщені текстильні мішки. Сумку потрібно вийняти і випрати в пральній машині.

Штори для душу

Ванна кімната є ідеальним середовищем для цвілі та інших бактерій. Штори забруднюються так само як і інші речі.

Більшість тканинних штор можна прати в машині за допомогою делікатного режиму. Перед цим обов’язково зніміть усі кільця.

Якщо шторку для ванни не можна прати в машинці, то покладіть її у миску та залийте теплою водою і змішайте 1/4 склянки харчової соди і трохи прального порошку.

М'які іграшки

М'які іграшки зберігають не тільки приємні спогади, але й припадають пилом.

Такі іграшки рекомендується прати в спеціальному мішку. Якщо у вас його немає, то використовуйте наволочку на блискавці. Під час прання встановіть делікатний режим.