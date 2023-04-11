Эти вещи нельзя отдавать даром, ведь с ними уйдет ваше счастье
Некоторые вещи не стоит отдавать даром никому, ведь вместе с ними можно отдать свое счастье, а вместо этого впустить проблемы и неудачи.
Что из своего имущества нельзя передавать другим владельцам - ниже в материале Styler.
Список вещей, которые не стоит отдавать
Вы можете не знать, но в народе издавна верили, что нельзя никому отдавать свою одежду и обувь. Считается, что вещи, которые вы носили, содержат вашу энергетику и делиться ею с другими людьми не стоит.
Однако табу на дарение распространяется и на другие вещи. Среди них:
- кепки,
- шляпы,
- сумки,
- кошельки,
- платки,
- нижнее белье,
- постельное белье.
Какие последствия могут быть
Считается, что вместе со своими вещами вы отдадите другому человеку свое благополучие.
Вместо этого в вашу жизнь могут прийти неприятности в виде болезней и психических расстройств. Дело в том, что одежда и предметы, которыми пользуется человек - впитывают его судьбу.
Как отдать вещи без вреда для вас
Если у вас много вещей, которые жалко выбрасывать, а кто-то другой в них нуждается, выход есть. Выстирайте вещи, а после сушки не складывайте снова в свой шкаф.
Соберите их отдельно и отдайте сразу. Отдавать следует со словами: "Отдаю чужое, мое остается при мне". В лучшем случае - стоит попросить взамен какую-нибудь безделушку или несколько монет.
Раньше мы писали, что запрещено делать с хлебом, чтобы не было беды.
Также узнайте, почему нельзя есть с ножа.