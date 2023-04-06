Не только выбрасывать: что запрещено делать с хлебом, чтобы не было беды
Наши предки издавна считали хлеб особенным продуктом, к которому нужно относиться с уважением. Ведь от хлеба на столе зависело, будет ли семья сытой и счастливой.
О том, что можно и нельзя делать с хлебом, говорится в Facebook Скарби України.
Хлеб - это труд, а труд всегда в почете
Так или иначе, все приметы, связанные с хлебом, указывают только на одно: нужно бережно относиться к хлебу, не переводить его.
Это свидетельствует о чрезвычайно уважительном отношении украинцев к изобилию семьи, к труду, вложенному в выпечку хлеба, к труду всей семьи над выращиванием зерна.
Чтобы хлеб не успел испортиться, его засушивали в сухари и употребляли к супу, клали в разные блюда или угощали им скот, но ни в коем случае не выбрасывали его. Запрет на выбрасывание хлеба - пожалуй, наиболее известный среди всех примет.
Выбрасывать хлеб считалось большим неуважением, по примете, это предвещало голод и болезни.
Запреты и приметы о хлебе
- Нельзя передавать хлеб из дома через порог - это предвещает бедность для дома.
- Из-за стола во время обеда кормить собаку хлебом - к нищете.
- Если взять хлеб из дома с собой в путь, то он будет служить оберегом от трудностей.
- Тот, кто съест весь данный ему хлеб, не уронив ни крошки, будет здоров и получит удачу.
- Если девушка наколет на вилку или нож хлеб - навлечет на себя несчастье.
- Оставлять нож торчать в хлебе - к голоду.
- Чтобы в новом доме царили достаток, счастье и согласие в семье, в каждую комнату нужно было зайти сперва с кусочком хлеба и с солью.
Поговорки о хлебе выражают особое отношение к нему
Издавна до нас дошли разнообразные поговорки о хлебе, хорошо отражающие отношение украинцев к нему:
- Хлеб в пути не ноша.
- Завистливому и свой хлеб не сладок.
- Разговорами сыт не будешь, если хлеба не добудешь.
- Хлеб - всему голова.
- Без соли, без хлеба - нет обеда.
- Без хлеба - не обед, без капусты - не борщ.
- Без хлеба половина обеда.
- Будем поститься, как хлеба не станет.
- Весна днем красна, а на хлеб постна.
- Глубже пахать - больше хлеба иметь.
- Давайте, что попало, если не хлеб, то сало.
- Где пашет сошка, там хлеба немножко.
- Держи хлеб на обед, а слово на ответ.
- Хорош хлеб, когда нет калача.
- Дурное и сало без хлеба!
- Ржаной хлеб - пирогов дед.
- Зима без снега - лето без хлеба.
- Съев калач, снова берись за хлеб.
- Леса - хоть бойся, воды - хоть мойся, а хлеба - хоть плачь.
- Люди умирают не от хлеба, но от голода.
- Май холодный - год хлебородный.
- На черной земле белый хлеб родит.
- Не будет хлеба, не будет обеда.
- Не всякий пашет, кто хлеб ест.
Раньше мы писали также, какие вещи нельзя выбрасывать из дома.
Также узнайте, почему на самом деле нельзя есть с ножа.