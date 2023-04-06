Не только выбрасывать: что запрещено делать с хлебом, чтобы не было беды

Наши предки издавна считали хлеб особенным продуктом, к которому нужно относиться с уважением. Ведь от хлеба на столе зависело, будет ли семья сытой и счастливой.

О том, что можно и нельзя делать с хлебом, говорится в Facebook Скарби України.

Хлеб - это труд, а труд всегда в почете

Так или иначе, все приметы, связанные с хлебом, указывают только на одно: нужно бережно относиться к хлебу, не переводить его.

Это свидетельствует о чрезвычайно уважительном отношении украинцев к изобилию семьи, к труду, вложенному в выпечку хлеба, к труду всей семьи над выращиванием зерна.

Чтобы хлеб не успел испортиться, его засушивали в сухари и употребляли к супу, клали в разные блюда или угощали им скот, но ни в коем случае не выбрасывали его. Запрет на выбрасывание хлеба - пожалуй, наиболее известный среди всех примет.

Выбрасывать хлеб считалось большим неуважением, по примете, это предвещало голод и болезни.

Запреты и приметы о хлебе

Нельзя передавать хлеб из дома через порог - это предвещает бедность для дома.

Из-за стола во время обеда кормить собаку хлебом - к нищете.

Если взять хлеб из дома с собой в путь, то он будет служить оберегом от трудностей.

Тот, кто съест весь данный ему хлеб, не уронив ни крошки, будет здоров и получит удачу.

Если девушка наколет на вилку или нож хлеб - навлечет на себя несчастье.

Оставлять нож торчать в хлебе - к голоду.

Чтобы в новом доме царили достаток, счастье и согласие в семье, в каждую комнату нужно было зайти сперва с кусочком хлеба и с солью.

Поговорки о хлебе выражают особое отношение к нему

Издавна до нас дошли разнообразные поговорки о хлебе, хорошо отражающие отношение украинцев к нему: