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Не только выбрасывать: что запрещено делать с хлебом, чтобы не было беды

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 21:32
Не только выбрасывать: что запрещено делать с хлебом, чтобы не было беды Что нельзя делать с хлебом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Наши предки издавна считали хлеб особенным продуктом, к которому нужно относиться с уважением. Ведь от хлеба на столе зависело, будет ли семья сытой и счастливой.

О том, что можно и нельзя делать с хлебом, говорится в Facebook Скарби України.

Хлеб - это труд, а труд всегда в почете

Так или иначе, все приметы, связанные с хлебом, указывают только на одно: нужно бережно относиться к хлебу, не переводить его.

Это свидетельствует о чрезвычайно уважительном отношении украинцев к изобилию семьи, к труду, вложенному в выпечку хлеба, к труду всей семьи над выращиванием зерна.

Чтобы хлеб не успел испортиться, его засушивали в сухари и употребляли к супу, клали в разные блюда или угощали им скот, но ни в коем случае не выбрасывали его. Запрет на выбрасывание хлеба - пожалуй, наиболее известный среди всех примет.

Выбрасывать хлеб считалось большим неуважением, по примете, это предвещало голод и болезни.

Запреты и приметы о хлебе

  • Нельзя передавать хлеб из дома через порог - это предвещает бедность для дома.
  • Из-за стола во время обеда кормить собаку хлебом - к нищете.
  • Если взять хлеб из дома с собой в путь, то он будет служить оберегом от трудностей.
  • Тот, кто съест весь данный ему хлеб, не уронив ни крошки, будет здоров и получит удачу.
  • Если девушка наколет на вилку или нож хлеб - навлечет на себя несчастье.
  • Оставлять нож торчать в хлебе - к голоду.
  • Чтобы в новом доме царили достаток, счастье и согласие в семье, в каждую комнату нужно было зайти сперва с кусочком хлеба и с солью.

Поговорки о хлебе выражают особое отношение к нему

Издавна до нас дошли разнообразные поговорки о хлебе, хорошо отражающие отношение украинцев к нему:

  • Хлеб в пути не ноша.
  • Завистливому и свой хлеб не сладок.
  • Разговорами сыт не будешь, если хлеба не добудешь.
  • Хлеб - всему голова.
  • Без соли, без хлеба - нет обеда.
  • Без хлеба - не обед, без капусты - не борщ.
  • Без хлеба половина обеда.
  • Будем поститься, как хлеба не станет.
  • Весна днем красна, а на хлеб постна.
  • Глубже пахать - больше хлеба иметь.
  • Давайте, что попало, если не хлеб, то сало.
  • Где пашет сошка, там хлеба немножко.
  • Держи хлеб на обед, а слово на ответ.
  • Хорош хлеб, когда нет калача.
  • Дурное и сало без хлеба!
  • Ржаной хлеб - пирогов дед.
  • Зима без снега - лето без хлеба.
  • Съев калач, снова берись за хлеб.
  • Леса - хоть бойся, воды - хоть мойся, а хлеба - хоть плачь.
  • Люди умирают не от хлеба, но от голода.
  • Май холодный - год хлебородный.
  • На черной земле белый хлеб родит.
  • Не будет хлеба, не будет обеда.
  • Не всякий пашет, кто хлеб ест.

Раньше мы писали также, какие вещи нельзя выбрасывать из дома.

Также узнайте, почему на самом деле нельзя есть с ножа.

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