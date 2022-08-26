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Чим відмити сажу з рук, одягу і посуду: найдоступніші способи

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П'ятниця 26 серпня 2022 14:12
Чим відмити сажу з рук, одягу і посуду: найдоступніші способи Фото: як швидко і ефективно видалити сажу з рук і одягу (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Найчастіше сажею забруднені посуд і кухонні поверхні. Але буває і так, що в сажі виявляються забруднені руки, тіло, одяг та інші предмети. Терти такі плями сухою ганчіркою - категорично не можна, тим більше, що це неефективно.

Як видалити сажу з рук, посуду, одягу та інших предметів - читайте в матеріалі нижче.

Сажа - це крихкі вугільні частинки, які легко розсипаються. У ній може бути луг, залишки жирних кислот, смолисті речовини.

Через це сажа сильно в'їдається в поверхні, і спроба її витерти сухою ганчіркою тільки погіршує ситуацію і розмазує сажу ще більше.

Як вивести сажу з посуду

Візьміть нашатирний спирт, гумові рукавички та пакети для сміття. Ще вам потрібна буде мотузка, металева губка для миття посуду, таз з теплою водою, паперові рушники.

Всі виступаючі частини з посуду зніміть. Покладіть ємність в сміттєвий пакет, потім помістіть ще в один пакет, і ще в один. Залийте в пакет 30-50 мл нашатирного спирту. Зауважте пакет шнурком або мотузкою. Трусіть і перевертайте пакет, щоб рідина розтеклася.

Залиште пакет на ніч - бажано на балконі або у дворі. Вранці намочіть губку теплою водою і протріть поверхню до зникнення сажі. Потім сполосніть посуд проточною водою і протріть паперовими рушниками.

Чим відмити сажу з рук

Ретельно вимийте руки теплою водою з милом. Якщо забруднення не сильні, то цього буде достатньо. Плями можна потерти мочалкою.

Якщо плями в'їлися, візьміть харчову соду або скраб (будь-який). Ще вам потрібно буде мило, пару шматочків лимона, тепла вода і крем для рук.

Намочіть руки теплою водою, помийте з содою або скрабом. Пальці протріть лимоном, а потім ще раз вимийте - з милом. Потім намажте кремом.

Як видалити сажу з одягу

Кіптява в'їдається в тканину дуже швидко, тому постарайтеся швидше зайнятися видаленням таких плям.

Спосіб 1. Візьміть: засіб для миття посуду, харчову соду, оцет, стару зубну щітку, засіб для виведення плям, воду, таз.

Змішайте всі інгредієнти по 1 ложці: сода, оцет, засіб для миття посуду. Розподіліть розчин по забрудненій ділянці. Потріть щіткою і залиште на 10 хвилин. Потім знову потріть щіткою, сполосніть холодною водою і відправляйте в пральну машинку. Додайте плямовивідник.

Спосіб 2. Візьміть м'яке вершкове масло, ложку, ватяні диски, господарське мило, гарячу воду і таз.

Наберіть ложкою масло і зніміть його ватним диском. Диск притисніть до плями маслом вниз. Залиште на 20 хвилин. Потім промийте пляму в гарячій воді з господарським милом. Прополощіть і відправляйте в пральну машинку.

Як прибрати сажу з інших поверхонь

Видалити плями сажі з килима можна тальком або дитячою присипкою. Насипте на пляму і залиште на 5 хвилин. Потім зберіть бруд, бажано пилососом.

Також можна використовувати нашатирний спирт. Одягніть рукавички та респіратор, а потім розбавте нашатирний спирт (1 ложка) в літрі гарячої води, додайте туди столову ложку прального порошку. Перемішавши. Нанесіть щіткою на поверхню і почніть очищати круговими рухами.

Якщо пляма велика і розчин швидко став брудними - зробіть новий. Потім замийте поверхню чистою водою.

До речі, раніше ми писали про те, які чудеса творить одна ложка прального порошку в пилососі.

А ще розповідали про те, як вивести жирні плями з одягу без прання.

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