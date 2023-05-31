Эти простые способы помогут избавиться от пятен от чернила на одежде

Обидно, когда замечаете, что ручка протекла на одежду и оставила пятно. Однако есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.

Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Спирт

Спирт отлично подходит для удаления чернильных пятен на хлопковой и кожаных тканях. Этот раствор эффективно удаляет пятна из одежды, не повреждая материал.

Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:

Смочите пятно спиртом с помощью губки и подождите, чтобы жидкость подействовала. Если пятно свежее, то достаточно несколько минут, если старое - минимум 10 минут

Через несколько минут смойте пятно, слегка нажимая губкой на загрязненный участок. Избегайте трения, чтобы не размазать чернило

Затем стирайте в машинке обычным способом

Лак для волос

Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.

Чтобы избавиться от чернил с помощью этого средства, выполните следующие действия:

Сначала положите на пятно бумажное полотенце

После этого распылите место, там где загрязнение

При необходимости повторите процедуру несколько раз

Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

Белый уксус и пищевая сода

Универсальные средства, которые есть в каждом доме, помогут легко избавиться от пятна из джинсов.

Чтобы избавиться от загрязнения, выполните следующие действия:

Налейте по стакану холодной воды и уксуса в миску

Положите загрязненный участок джинсов в уксусный раствор

Оставьте одежду примерно на 30 минут

Затем смешайте три столовых ложки соды и одну столовую ложку воды до образования пасты

С помощью зубной щетки, потрите пятно круговыми движениями

Оставьте на 5 минут

Смойте холодной водой и затем постирайте одежду как обычно

Глицерин, отбеливатель и средство для мытья посуды

Эти средства прекрасны, когда нужно избавиться от загрязнения от чернил на белой одежде.

Чтобы избавиться от пятна, выполните следующие действия:

В миске с водой смешайте по одной столовой ложке глицерина и отбеливателя и добавьте 1 чайную ложку моющего средства.

Затем смочите пятно полученной жидкостью и оставьте на 15 минут

Затем постирайте одежду

Лимонный сок и соль

Лимонный сок и соль - это очень эффективная комбинация для удаления чернильных пятен.

Чтобы воспользоваться лимонным соком и солью выполните следующие действия: