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Эти простые способы помогут избавиться от пятен от чернила на одежде

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Среда 31 мая 2023 16:33
Эти простые способы помогут избавиться от пятен от чернила на одежде Как избавиться от пятна от чернил (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

Обидно, когда замечаете, что ручка протекла на одежду и оставила пятно. Однако есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.

Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Спирт

Спирт отлично подходит для удаления чернильных пятен на хлопковой и кожаных тканях. Этот раствор эффективно удаляет пятна из одежды, не повреждая материал.

Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:

  • Смочите пятно спиртом с помощью губки и подождите, чтобы жидкость подействовала. Если пятно свежее, то достаточно несколько минут, если старое - минимум 10 минут
  • Через несколько минут смойте пятно, слегка нажимая губкой на загрязненный участок. Избегайте трения, чтобы не размазать чернило
  • Затем стирайте в машинке обычным способом

Лак для волос

Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.

Чтобы избавиться от чернил с помощью этого средства, выполните следующие действия:

  • Сначала положите на пятно бумажное полотенце
  • После этого распылите место, там где загрязнение
  • При необходимости повторите процедуру несколько раз
  • Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

Белый уксус и пищевая сода

Универсальные средства, которые есть в каждом доме, помогут легко избавиться от пятна из джинсов.

Чтобы избавиться от загрязнения, выполните следующие действия:

  • Налейте по стакану холодной воды и уксуса в миску
  • Положите загрязненный участок джинсов в уксусный раствор
  • Оставьте одежду примерно на 30 минут
  • Затем смешайте три столовых ложки соды и одну столовую ложку воды до образования пасты
  • С помощью зубной щетки, потрите пятно круговыми движениями
  • Оставьте на 5 минут
  • Смойте холодной водой и затем постирайте одежду как обычно

Глицерин, отбеливатель и средство для мытья посуды

Эти средства прекрасны, когда нужно избавиться от загрязнения от чернил на белой одежде.

Чтобы избавиться от пятна, выполните следующие действия:

  • В миске с водой смешайте по одной столовой ложке глицерина и отбеливателя и добавьте 1 чайную ложку моющего средства.
  • Затем смочите пятно полученной жидкостью и оставьте на 15 минут
  • Затем постирайте одежду

Лимонный сок и соль

Лимонный сок и соль - это очень эффективная комбинация для удаления чернильных пятен.

Чтобы воспользоваться лимонным соком и солью выполните следующие действия:

  • Выдавите сок лимона на чернильное пятно
  • Также посыпьте слоем соли
  • С помощью щетки потрите чернильное пятно круговыми движениями
  • Промойте пятно водой
  • После этого постирайте как обычно

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