Эти простые способы помогут избавиться от пятен от чернила на одежде
Обидно, когда замечаете, что ручка протекла на одежду и оставила пятно. Однако есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.
Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Спирт
Спирт отлично подходит для удаления чернильных пятен на хлопковой и кожаных тканях. Этот раствор эффективно удаляет пятна из одежды, не повреждая материал.
Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:
- Смочите пятно спиртом с помощью губки и подождите, чтобы жидкость подействовала. Если пятно свежее, то достаточно несколько минут, если старое - минимум 10 минут
- Через несколько минут смойте пятно, слегка нажимая губкой на загрязненный участок. Избегайте трения, чтобы не размазать чернило
- Затем стирайте в машинке обычным способом
Лак для волос
Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.
Чтобы избавиться от чернил с помощью этого средства, выполните следующие действия:
- Сначала положите на пятно бумажное полотенце
- После этого распылите место, там где загрязнение
- При необходимости повторите процедуру несколько раз
- Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом
Белый уксус и пищевая сода
Универсальные средства, которые есть в каждом доме, помогут легко избавиться от пятна из джинсов.
Чтобы избавиться от загрязнения, выполните следующие действия:
- Налейте по стакану холодной воды и уксуса в миску
- Положите загрязненный участок джинсов в уксусный раствор
- Оставьте одежду примерно на 30 минут
- Затем смешайте три столовых ложки соды и одну столовую ложку воды до образования пасты
- С помощью зубной щетки, потрите пятно круговыми движениями
- Оставьте на 5 минут
- Смойте холодной водой и затем постирайте одежду как обычно
Глицерин, отбеливатель и средство для мытья посуды
Эти средства прекрасны, когда нужно избавиться от загрязнения от чернил на белой одежде.
Чтобы избавиться от пятна, выполните следующие действия:
- В миске с водой смешайте по одной столовой ложке глицерина и отбеливателя и добавьте 1 чайную ложку моющего средства.
- Затем смочите пятно полученной жидкостью и оставьте на 15 минут
- Затем постирайте одежду
Лимонный сок и соль
Лимонный сок и соль - это очень эффективная комбинация для удаления чернильных пятен.
Чтобы воспользоваться лимонным соком и солью выполните следующие действия:
- Выдавите сок лимона на чернильное пятно
- Также посыпьте слоем соли
- С помощью щетки потрите чернильное пятно круговыми движениями
- Промойте пятно водой
- После этого постирайте как обычно
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