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Эти простые способы помогут избавиться от пятен от чернила на одежде

Как избавиться от пятна от чернил (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

Обидно, когда замечаете, что ручка протекла на одежду и оставила пятно. Однако есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.

Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

эффективно удаляет пятна из одежды, не повреждая материал.

Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.

Чтобы избавиться от чернил с помощью этого средства, выполните следующие действия:

  • Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

  • Затем постирайте одежду

Лимонный сок и соль

Чтобы воспользоваться лимонным соком и солью выполните следующие действия:

  • После этого постирайте как обычно

Ранее мы сообщали, как еще в магазине понять, что одежда покроется колтунами .

Также мы писали, как быстроосвежить одежду без стирки .

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