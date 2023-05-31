Эти простые способы помогут избавиться от пятен от чернила на одежде

Обидно, когда замечаете, что ручка протекла на одежду и оставила пятно. Однако есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.
Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
эффективно удаляет пятна из одежды, не повреждая материал.
Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.
Чтобы избавиться от чернил с помощью этого средства, выполните следующие действия:
Чтобы воспользоваться лимонным соком и солью выполните следующие действия:
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