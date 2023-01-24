Как быстро освежить одежду без стирки: эффективные способы, которые уберут все запахи

Часто так случается, когда одежда неприятно пахнет и нет времени ее стирать. В таком случае помогут простые продукты, которые есть каждому дому. Они эффективно впитают все запахи и одежда будет пахнуть свежестью.

Что поможет быстро избавиться от неприятного запаха из одежды без стирки, сообщает 5-Minute Crafts .

Обработайте пятна уксусом или перекисью водорода

На одежде найдите пятна с неприятным запахом и сбрызните каждый участок уксусом, перекисью водорода или изопропиловым спиртом с помощью распылителя.

После этого высушите одежду. В результате неприятный запах должен исчезнуть.

Развешайте одежду на свежем воздухе

Это самый простой способ, который поможет избавиться от неприятных запахов. В частности, развесить одежду можно и в хорошо проветриваемом помещении.

Газетные шарики

Газеты могут помочь впитать неприятный запах вашей одежды. Просто возьмите лист бумаги, сверните его, поместите под мышки или другие загрязненные участки. Также можно использовать этот трюк для обуви.

Морозильная камера

Такой трюк особенно эффективен для джинсов, которые не вариант стирать после каждого ношения. Просто положите свою одежду в полиэтиленовый пакет и поместите в морозильную камеру. Низкая температура может уничтожить бактерии, вызывающие неприятный запах.

Водка

Раствор водки с водой может быстро убрать запах из одежды, даже если он сильный. Водка убивает бактерии, которые и являются причиной неприятных запахов.

Следует смешать водку с водой в расчете 1:2. Раствор переливаем в пульверизатор и опрыскиваем им одежду.

Далее нужно развешать одежду, чтобы она высохла, ведь после такой обработки она будет немного влажной. Запах водки выветрится по мере высыхания вещей.

Эфирные масла

Чтобы придать одежде приятный запах, можно воспользоваться ароматическими маслами. Для этого смочите несколько кусочков ваты в вашем любимом аромате и положите в шкаф. Через некоторое время ваши вещи впитают в себя приятные ароматы.