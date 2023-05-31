Ці прості способи допоможуть позбутися плям від чорнила на одязі

Дуже прикро, коли помічаєте, що ручка протекла на одяг та залишила пляму. Однак є дієві методи, як позбутися забруднення та щоб одяг був як новенький.

Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Щоб використати лимонний сік та сіль, виконайте наступні дії:

Щоб позбутися чорнила за допомогою цього засобу, виконайте наступні дії:

Лак для волосся також може допомогти позбутися небажаних плям на одязі.

ефективно видаляє плями з одягу, не пошкоджуючи матеріал.

Раніше ми повідомляли, як ще в магазині зрозуміти, що одяг покриється ковтунцями.

Також ми писали, як швидко освіжити одяг без прання.