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Ці прості способи допоможуть позбутися плям від чорнила на одязі

Як позбутися плями від чорнила (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

Дуже прикро, коли помічаєте, що ручка протекла на одяг та залишила пляму. Однак є дієві методи, як позбутися забруднення та щоб одяг був як новенький.

Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

ефективно видаляє плями з одягу, не пошкоджуючи матеріал.

Лак для волосся також може допомогти позбутися небажаних плям на одязі.

Щоб позбутися чорнила за допомогою цього засобу, виконайте наступні дії:

  • Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом

  • Потім виперіть одяг

Лимонний сік та сіль

Щоб використати лимонний сік та сіль, виконайте наступні дії:

  • Після цього виперіть як зазвичай

Раніше ми повідомляли, як ще в магазині зрозуміти, що одяг покриється ковтунцями.

Також ми писали, як швидко освіжити одяг без прання.

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