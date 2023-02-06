Мед не так полезен, как мы о нем думаем. И вот - почему

С детства нас приучили, что мед очень полезен для здоровья, поэтому обязательно должен быть в нашем рационе. А людям, которые на диете, он еще может заменить сахар и этим помочь похудеть. Но действительно ли мед так полезен, как мы привыкли о нем думать?

Об этом рассказал тренер Юрий Попко на своей странице в Instagram .

Полезен ли на самом деле мед

"Не дай Бог сказать подписчикам, что мед не полезен, как сразу шквал негатива в мою сторону. Но попробуем разобраться в этом вопросе - полезен ли он и можно ли им заменить сахар", - говорит эксперт.

По словам Попко, мед больше всего нахваливают люди, которые причастны каким-то образом к этому пчелиному продукту. А именно - работники пасеки, которые на этом зарабатывают.

"Но мед не является панацеей и не является полезным продуктом, и тем более - заменой сахара. Более того, он даже опасен, если злоупотреблять им", - заявляет тренер.

При этом эксперт отмечает, что не стоит путать мед с продуктами пчеловодства, так как их выбор достаточно велик, например: прополис, маточное молочко, пыльца и т.д. Некоторые из этих продуктов являются действенными и лечебными.

Можно ли медом заменить сахар

"Мед не продукт, который стоит есть каждый день. Он содержит много сахара. Поверьте, и без меда у большинства из вас суточная норма сахара будет превышать в два-три раза, вы просто это не отслеживаете", - отмечает тренер.

Основа меда - глюкоза и фруктоза. Но наш организм по-разному реагирует на эти компоненты. Если глюкоза нуждается в инсулине, чтобы попасть в печень и мышцы, то фруктоза обходится без этого.

Глюкозу могут усваивать разные клетки организма, а фруктозу может усваивать только печень. Фруктоза в избыточном количестве вредна для этого органа, а именно - приводит к его ожирению.

"Поэтому мед не является заменой сахара. И вообще, забудьте о сахаре. В вашем рационе его с головой поступает из продуктов даже если вы не сладите чай и кофе", - отмечает Попко.

При этом тренер добавляет, что в меде действительно есть витамины и минералы.

"Но речь идет о большом количестве наименований и скудных количествах их содержания, которые и близко не удовлетворяют суточной норме организма. Разве что будете есть мед кувшинами ежедневно", - объясняет Попко.