Эти простые, но действенные методы помогут вынуть сломанный ключ из двери
Если по неосторожности слишком сильно нажать ключ в замке, то он может сломаться и застрять внутри. Прежде чем вызвать специалистов, можно попробовать несколько способов, которые могут сэкономить деньги.
Об этом пишет SantePlus.
Масло и плоскогубцы
Как вытащить сломанный ключ из замка с помощью масла? Замок нужно хорошо смазать, а затем с помощью плоскогубцев достать сломанный ключ. Но это актуально, если из замка торчит часть ключа, за которую можно ухватиться.
Отвертка
Нужно взять как можно более тонкую отвертку, расположить ее снизу, пытаясь пройти позади выемки. Затем ключ можно немного потянуть вперед, чтобы его можно было увлечь пинцетом, плоскогубцами или даже кончиками пальцев.
Если у вас нет маленькой отвертки под рукой, вы также можете попробовать использовать выпрямленную канцелярскую скрепку или иглу.
Пинцет
Пинцета может быть достаточно, чтобы устранить эту неприятную проблему. С помощью этого инструмента нужно захватить кончик сломанного ключа. Также важно, чтобы конец ключа выступал достаточно, чтобы можно было извлечь его без лишних усилий.
Как предотвратить возникновение проблемы
Для того чтобы в какой-то момент не стать жертвой такого форс-мажора, необходимо знать несколько правил. Чтобы уменьшить риск попадания в подобную ситуацию, следует:
- устанавливать исключительно качественные замки
- периодически производить чистку замочной скважины от мусора (рекомендуется также повесить на замок специальную крышечку, которая защитит его от грязи)
- своевременно смазывать замок специальными маслами и средствами против коррозии
- по возможности установить два замка, которые не зависят друг от друга
- использовать ключ исключительно по назначению
Раньше мы объясняли, почему в самолете нужно запирать ручную кладь на замок.
Также читайте, почему нельзя оставлять ключ от дома в замке .