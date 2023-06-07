Ці прості, але дієві методи допоможуть вийняти зламаний ключ з дверей

Якщо через необережність занадто сильно натиснути на ключ у замку, то він може зламатися та застрягти всередині. Перш ніж викликати спеціалістів, можна спробувати кілька способів, які можуть заощадити гроші.

Мастило та плоскогубці

Як витягнути зламаний ключ із замка за допомогою масла? Замок потрібно добре змастити, а потім за допомогою плоскогубців дістати зламаний ключ. Але це актуально, якщо із замку стирчить частина ключа, за яку можна вхопитися.

Викрутка

Потрібно взяти якомога тоншу викрутку, розташувати її знизу, намагаючись пройти позаду виїмки. Потім ключ можна трохи потягнути вперед, щоб його можна було захопити пінцетом, плоскогубцями або навіть кінчиками пальців.

Якщо у вас під рукою немає маленької викрутки, ви також можете спробувати використати випрямлену канцелярську скріпку або голку.

Пінцет

Пінцета може бути достатньо, щоб вирішити цю неприємну проблему. За допомогою цього інструмента потрібно захопити кінчик зламаного ключа. Також важливо, щоб кінець ключа виступав достатньо, щоб можна було вийняти його без зайвих зусиль.

Як запобігти виникненню проблеми

Для того, щоб в якийсь момент не стати жертвою такого форс-мажору, необхідно знати кілька правил. Щоб зменшити ризик потрапляння в подібну ситуацію, слід: