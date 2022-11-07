ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Никогда не оставляйте ключи от дома в замке. Вот почему

Новина українською →
Понедельник 07 ноября 2022 17:20
Никогда не оставляйте ключи от дома в замке. Вот почему Фото: Почему нельзя оставлять ключи в замке (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Многие привыкли оставлять ключи в замке для того, чтобы лишний раз их не искать, или же думают, что так защитят свой дом от грабителей. Но это заблуждение.

Об этом пишет SantePlus.

Почему ключ в замке не защитит вас

Большинство людей не знают, что гораздо легче проникнуть в дом, когда ключ все еще в замке.

Сами того не подозревая, вы облегчаете проникновение злоумышленников в вашу квартиру. Просто потому, что воры могут обычной отмычкой провернуть замок. Им даже не нужно будет подбирать отмычку под борозды в замке, потому что в отверстие уже вставлен ключ.

Как защитить дом от воров

Не пожалейте деньги на крепкую бронированную дверь. Часто с первого взгляда даже вид такой двери сразу отпугивает потенциального вора. Сделайте ставку на оконные решетки или хотя бы противовзломные ставни, особенно если вы живете на первом этаже.

Поддерживайте хорошие отношения с соседями. В частности, в ваше временное отсутствие, они смогут присмотреть за домом или квартирой, и сообщат в случае чего в полицию.

Не стесняйтесь дать соседу, которому доверяете, пару ключей, чтобы он время от времени наведывался. Если этого не сделать, грабители могут пометить ваш дом как такой, где никто не появляется.

Если у вас есть возможность, установите камеры видеонаблюдения вне дома. В случае кражи это самый практичный способ распознать грабителей.

Раньше мы писали, что ни в коем случае нельзя делать в доме, чтобы не навлечь беду.

Также читайте, в какие дни нельзя убирать дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
ремонт лайфхаки