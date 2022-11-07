Никогда не оставляйте ключи от дома в замке. Вот почему

Многие привыкли оставлять ключи в замке для того, чтобы лишний раз их не искать, или же думают, что так защитят свой дом от грабителей. Но это заблуждение.

Почему ключ в замке не защитит вас

Большинство людей не знают, что гораздо легче проникнуть в дом, когда ключ все еще в замке.

Сами того не подозревая, вы облегчаете проникновение злоумышленников в вашу квартиру. Просто потому, что воры могут обычной отмычкой провернуть замок. Им даже не нужно будет подбирать отмычку под борозды в замке, потому что в отверстие уже вставлен ключ.

Как защитить дом от воров

Не пожалейте деньги на крепкую бронированную дверь. Часто с первого взгляда даже вид такой двери сразу отпугивает потенциального вора. Сделайте ставку на оконные решетки или хотя бы противовзломные ставни, особенно если вы живете на первом этаже.

Поддерживайте хорошие отношения с соседями. В частности, в ваше временное отсутствие, они смогут присмотреть за домом или квартирой, и сообщат в случае чего в полицию.

Не стесняйтесь дать соседу, которому доверяете, пару ключей, чтобы он время от времени наведывался. Если этого не сделать, грабители могут пометить ваш дом как такой, где никто не появляется.

Если у вас есть возможность, установите камеры видеонаблюдения вне дома. В случае кражи это самый практичный способ распознать грабителей.