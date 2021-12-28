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Чому в літаку потрібно замикати ручну поклажу на замок: про це ніхто не знає

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Вівторок 28 грудня 2021 18:52
Чому в літаку потрібно замикати ручну поклажу на замок: про це ніхто не знає Чому в літаку потрібно замикати ручну поклажу (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

У багатьох мандрівників зникають речі саме з ручної поклажі. Все тому, що люди намагаються взяти із собою на борт літака все найцінніше. Однак, забувають про безпеку.

Про це пише dip.org.ua.

Чому речі на борту повинні бути під замком

За словами мандрівника Пола Сібі, усім варто придбати замок не тільки для багажу, а й для ручної поклажі. І замикати її зажди, коли подорожуєте літаком.

Також експерт назвав кілька причин, чому речі мають бути під замком.

Ви не завжди будете стежити за речами

У ручній поклажі туристи зберігають камеру, телефон, документи та гроші. Люди, помилково думають, що ці речі завжди у них будуть перед очима. Однак, це не так. Ви можете заснути, відвернутися, або піти до туалету, а з вашої валізи щось викрадуть.

Ручну поклажу можуть забрати у багаж

Вашу поклажу можуть забрати у багажне відділення після того, як ви потрапили на борт. Таке може статися, коли всі верхні полиці зайняті, і валізу, навіть невелику, немає куди поставити.

Зазвичай це трапляється несподівано для мандрівника й він не встигає дістати дорогі чи потрібні речі.

Речі можуть бути далеко від вас

Вашу сумку можуть поставити далеко від вас. Таке станеться, якщо ви зайшли до салону, а полиці біля вашого місця вже зайняті.

Тоді хтось може полізти до ваших речей, а ви на це не звернете уваги.

Раніше ми повідомляли, що експерти назвали головну помилку пасажирів, яка призводить до запізнень на рейс.

Також ми писали, чому краще вибирати "найгірше" місце в літаку.

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