Міняйте професію: на яку роботу в Україні найбільша конкуренція і низька зарплата

Ринок праці в Україні продовжує розвиватися: роботодавці пропонують вакансії, а пошукачі активно розміщують свої резюме. Проте є деякі спеціальності, на які найбільша конкуренція серед тих, хто шукає роботу, а зарплата в деяких - кіт наплакав.

Про це Styler розповіли в коментарі експерти з OLX Робота.

Які вакансії найбільш затребувані серед українців

Найбільший попит серед пошукачів на початку вересня був на вакансії копірайтер (13 кандидатів на одне робоче місце), кур'єр та пакувальник (по 11 кандидатів на одне робоче місце).

Трохи менший попит на менеджерів інтернет-магазину та комплектувальників (по 10 людей на одне робоче місце).

Найпопулярніші вакансії серед кандидатів (повна зайнятість) в період 1.09.2022 - 14.09.2022