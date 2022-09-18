Топ-10 вакансій для тих, хто шукає роботу: кого наймають і скільки платять зараз

В Україні під час війни змінився і ринок праці: якісь спеціальності стали більш затребуваними, на якісь попит знизився. Але робочі місця є, роботодавці готові наймати працівників і платити заробітну платню. Які ж спеціальності найпопулярніші і як вони оцінюються?

Про це Styler розповіли в коментарі експерти з OLX Робота.

Трійка найзатребуваніших спеціальностей

Так, на початку вересня 2022 року найбільше роботодавці шукали на повну зайнятість продавців (4037 оголошень) із середньою зарплатою 10,5 тисяч гривень, водіїв (4024 оголошень) - за таку роботу пропонували 24 тисячі гривень, кухарів (2167 оголошень) - 12,5 тисяч гривень за місяць.

Найпопулярніші вакансії за кількістю оголошень

У таблиці враховані пропозиції з повною занятістю в період з 1.09.22 по 14.09.22