Топ-10 вакансій для тих, хто шукає роботу: кого наймають і скільки платять зараз
В Україні під час війни змінився і ринок праці: якісь спеціальності стали більш затребуваними, на якісь попит знизився. Але робочі місця є, роботодавці готові наймати працівників і платити заробітну платню. Які ж спеціальності найпопулярніші і як вони оцінюються?
Про це Styler розповіли в коментарі експерти з OLX Робота.
Трійка найзатребуваніших спеціальностей
Так, на початку вересня 2022 року найбільше роботодавці шукали на повну зайнятість продавців (4037 оголошень) із середньою зарплатою 10,5 тисяч гривень, водіїв (4024 оголошень) - за таку роботу пропонували 24 тисячі гривень, кухарів (2167 оголошень) - 12,5 тисяч гривень за місяць.
Найпопулярніші вакансії за кількістю оголошень
У таблиці враховані пропозиції з повною занятістю в період з 1.09.22 по 14.09.22
|
Вакансії
|
Кількість оголошень
|
Середня заробітна плата (грн)
|
Продавець
|
4037
|
10 500
|
Водій
|
4024
|
24 000
|
Кухар
|
2167
|
12 500
|
Оператор колл-центру
|
2083
|
30 000
|
Швачка, кравець
|
2020
|
15 000
|
Різноробочий
|
1822
|
11 750
|
Охоронець
|
1528
|
10 500
|
Продавець-консультант
|
1264
|
10 500
|
Перукар
|
1189
|
13 000
|
Будівельник
|
1140
|
20 500
Раніше ми писали, які з/п пропонують українцям без досвіду роботи.
Також повідомлялося, на які вакансії зараз найбільша конкуренція в Україні.