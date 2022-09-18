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Топ-10 вакансій для тих, хто шукає роботу: кого наймають і скільки платять зараз

Новость на русском →
Неділя 18 вересня 2022 10:07
Топ-10 вакансій для тих, хто шукає роботу: кого наймають і скільки платять зараз Фото: Кому скільки готові платити в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні під час війни змінився і ринок праці: якісь спеціальності стали більш затребуваними, на якісь попит знизився. Але робочі місця є, роботодавці готові наймати працівників і платити заробітну платню. Які ж спеціальності найпопулярніші і як вони оцінюються?

Про це Styler розповіли в коментарі експерти з OLX Робота.

Трійка найзатребуваніших спеціальностей

Так, на початку вересня 2022 року найбільше роботодавці шукали на повну зайнятість продавців (4037 оголошень) із середньою зарплатою 10,5 тисяч гривень, водіїв (4024 оголошень) - за таку роботу пропонували 24 тисячі гривень, кухарів (2167 оголошень) - 12,5 тисяч гривень за місяць.

Найпопулярніші вакансії за кількістю оголошень

У таблиці враховані пропозиції з повною занятістю в період з 1.09.22 по 14.09.22

Вакансії

Кількість оголошень

Середня заробітна плата (грн)

Продавець

4037

10 500

Водій

4024

24 000

Кухар

2167

12 500

Оператор колл-центру

2083

30 000

Швачка, кравець

2020

15 000

Різноробочий

1822

11 750

Охоронець

1528

10 500

Продавець-консультант

1264

10 500

Перукар

1189

13 000

Будівельник

1140

20 500

Раніше ми писали, які з/п пропонують українцям без досвіду роботи.

Також повідомлялося, на які вакансії зараз найбільша конкуренція в Україні.

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