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Никогда не красьте волосы в эти цвета, если не хотите выглядеть старше

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Суббота 24 июня 2023 19:49
Никогда не красьте волосы в эти цвета, если не хотите выглядеть старше Какие цвета волос придают возраста (фото иллюстративное: freepik)
Автор: Василина Копытко

Удачно подобранный цвет волос может зрительно вас омолодить. А вот некоторые оттенки наоборот - они не то что подчеркнут ваш возраст, а еще прибавят лишних лет.

О том, каких цветов следует избегать при окрашивании волос, рассказала парикмахер-колорист Ирина Моравская в Instagram.

Черно-синие оттенки

Не используйте черный цвет с синим пигментом. Ни одну женщину такой цвет еще не освежил. Этот оттенок однозначно придаст вам пару лет.

Никогда не красьте волосы в эти цвета, если не хотите выглядеть старшеЧерный цвет с синим бликом сделает вас старше (скриншот)

Холодные оттенки

Для обладательниц длинных и вьющихся пористых волос не рекомендуют краситься в холодные оттенки. На такой структуре волос не будет блеска в этих цветах.

Холодные оттенки следует выбирать женщинам, у которых ровные гладкие волосы. Особенно хорошо они смотрятся на стрижках с четкими линиями.

Никогда не красьте волосы в эти цвета, если не хотите выглядеть старшеХолодные оттенки сделают вьющиеся волосы тусклыми (скриншот)

Цвета баклажана и вишни

Не используйте цвета баклажана и вишня. Они не подходят очаровательным леди, которые не хотят акцентировать на своем возрасте.

Никогда не красьте волосы в эти цвета, если не хотите выглядеть старшеНе стоит выбирать этот цвет для окрашивания волос (скриншот)

"Сейчас в моде натуральные седые волосы. Но не стоит спешить с таким выбором, на мой взгляд, это актуально для женщин после 60 лет", - говорит парикмахер.

Раньше мы рассказывали о том, какие стрижки идеально подходят женщинам за 40 лет.

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