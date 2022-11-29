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Эти продукты на самом деле можно есть во время грудного вскармливания: вы будете удивлены

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Вторник 29 ноября 2022 15:53
Эти продукты на самом деле можно есть во время грудного вскармливания: вы будете удивлены Какие продукты можно есть при грудном вскармливании (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Самое важное при грудном вскармливании - это полноценное и безопасное питание для малыша и правильное питание для кормящей мамы. Через грудное молоко ребенок получает все необходимые для роста и развития. Если мама питается правильно, малышу не угрожают проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Ольга Янюк в Instagram.

Врач говорит, что кормящей маме можно есть полноценно и разнообразно. Еда должна быть вкусной и полезной. Следует забыть о "пустой" гречке и каше.

В частности, в список разрешенных продуктов и процедур входят:

  • Можно есть сырые красные, желтые, зеленые фрукты и овощи. Все это в рацион нужно вводить постепенно и дозировано;
  • Сладости, но без красителей и консервантов. Сухофрукты, печенье, зефир, халву, пудинг, варенье, сгущенку и даже шоколад;
  • Чеснок и лук (2-3 зубчика чеснока, одна луковица). Они не проникают в молоко, поэтому не приводят к отказу от груди;
  • Можно пить кофе, даже без молока, вы можете употребить целых 300 мг кофеина в сутки, а это 2-3 чашки кофе;
  • Капуста и бобы. Лучше потреблять эти продукты в проваренном или запеченном виде;
  • Можно лечить зубы с обезболиванием, принимать лекарственные средства совместимые с грудным вскармливанием по необходимости;
  • Делать УЗИ, МРТ и рентген;
  • Разрешено окрашивать волосы, делать маникюр и педикюр с покрытием;
  • Делать спа-процедуры, массаж и посещать спортивный зал;
  • Можно делать косметологические процедуры для лица (чистки и пилинги).

Что есть не рекомендуется

В период грудного вскармливания женщинам запрещается:

  • Употреблять любые алкогольные и слабоалкогольные напитки;
  • Все сладости с красителями и ароматизаторами;
  • Все виды мясных, рыбных, овощных консервов. Также полуфабрикаты, маринованные овощи и фрукты, продукты с добавлением острых специй;
  • Копченость, сало, свинина, колбасы, сосиски и соленые сыры.

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