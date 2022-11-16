Можно ли спланировать пол будущего ребенка: врач рассказала всю правду

Часто люди задумываются, есть ли способы, позволяющие спланировать пол будущего ребенка. Однако это распространенный миф. Врач говорит, что пол ребенка всегда зависит от мужчины.

Об этом рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Анна Филатова в Instagram .

По словам специалиста, дело в том, что все половые хромосомы делятся на 2 вида: X и Y. У женщины только X-хромосомы, это только девочки, которыми она делится с будущим ребенком.

"У мужчины сперматозоид может нести либо Х-хромосомы, и тогда у родителей рождается дочь (XX), либо Y-хромосому, которая в паре с Х способствует появлению мальчика (XY), - говорится в сообщении.

Поэтому гарантировать, что при оплодотворении будет задействован тот или иной сперматозоид нельзя.

Врач отметила, что из тысячи сперматозоидов, несущих хромосому мальчика или девочки, яйцеклетку оплодотворит только один, который проникнет в оболочку яйцеклетки.

В результате никак на это невозможно повлиять, поэтому не стоит планировать пол ребенка при зачатии. Шансы родить мальчика или девочку примерно одинаковы.

Также мифом является то, что женщина не может зачать или родить здорового ребенка в 30-35-40 лет. В частности, для желаемого результата следует своевременно обследоваться и готовиться к желаемой беременности.

Также мужчина может зачать здорового ребенка и в возрасте 45-50 лет, и только после этого возраста фертильность снижается.

Гинеколог добавила, что если у мужчин каждый день вырабатываются миллионы сперматозоидов, то женщины сразу рождаются со всем количеством яйцеклеток, которое постепенно уменьшается с возрастом.