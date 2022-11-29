Ці продукти насправді можна їсти під час грудного вигодовування: ви буде здивовані

Які продукти можна їсти при грудному вигодовуванні (колаж РБК-Україна)

Найважливіше при грудному вигодовуванні - це повноцінне і безпечне харчування для малюка і правильне харчування для годуючої мами. Через грудне молоко дитина отримує всі необхідні для росту і розвитку. Якщо мама харчується правильно, то малюкові не загрожують проблеми зі здоров’ям.

Про це розповіла акушер-гінеколог, лікар УЗД Ольга Янюк в Instagram.

Лікар каже, що годуючій мамі можна їсти повноцінно і різноманітно. Їжа повинна бути смачною та корисною. Варто забути про "пусту" гречку та каші. Зокрема, у список дозволених продуктів та процедур входять: Можна їсти сирі червоні, жовті, зелені фрукти та овочі. Все це в раціон потрібно вводити поступово та дозовано;

Солодощі, але без барвників та консервантів. Сухофрукти, печиво, зефір, халву, пудинг, варення, згущене молоко і навіть шоколад;

Часник та цибулю (2-3 зубчики часнику, одна цибулина). Вони не проникають у молоко, тому не призводять до відмови від грудей;

Можна пити каву, навіть без молока, ви можете вжити цілих 300 мг кофеїну за добу, а це 2-3 чашки кави;

Капусту і боби. Краще споживати ці продукти у провареному чи запеченому вигляді;

Можна лікувати зуби зі знеболенням, приймати лікарські засоби сумісні з грудним вигодовуванням у разі необхідності;

Робити УЗД, МРТ та рентген;

Дозволено фарбувати волосся, робити манікюр та педикюр з покриттям;

Робити спа-процедури, масаж та відвідувати спортивний зал;

Можна робити косметологічні процедури для обличчя (чистки та пілінги). Що їсти не рекомендується У період грудного вигодовування жінкам забороняється: Вживати будь-які алкогольні та слабоалкогольні напої;

Всі солодощі з барвниками та ароматизаторами;

Всі види консервів м’ясних, рибних, овочевих. Також напівфабрикати, мариновані овочі та фрукти, продукти з додаванням гострих спецій;

Копченості, сало, свинина, ковбаси, сосиски та солоні сири.