Для чего организму человека нужен магний и в каких продуктах его искать
Магний - это минерал, который имеет решающее значение для функционирования организма. Магний помогает поддерживать нормальное давление, крепкие кости и устойчивый сердечный ритм.
Для чего организму человека нужен магний и в каких продуктах его искать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.
Польза магния
Взрослые, которые получают меньше рекомендуемого количества магния, с большей вероятностью будут иметь повышенные маркеры воспаления. Воспаление, в свою очередь, связано с серьезными заболеваниями, такими как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака. Кроме того, низкий уровень магния, по-видимому, является фактором риска остеопороза.
Есть некоторые доказательства того, что употребление продуктов с высоким содержанием магния и других минералов может помочь предотвратить высокое кровяное давление у людей с предгипертонией.
Внутривенный или инъекционный магний используется для лечения других состояний, таких как эклампсия во время беременности и тяжелые астмы. Магний также является основным ингредиентом многих антацидов и средств.
Серьезный дефицит магния встречается редко. Они более вероятны у людей, которые:
- Есть заболевание почек
- Имеете болезнь Крона или другие состояния, влияющие на пищеварение.
- Есть проблемы с паращитовидной железой
- Принимайте определенные лекарства от диабета и рака.
- Пожилые люди
- Злоупотребление алкоголем
Сколько магния необходимо в сутки
Рекомендуемая диетическая норма включает магний, который вы получаете с пищей, а также любые добавки, которые вы принимаете.
Дети
1-3 года - 80 мг/в день
4-8 лет - 130 мг/в день
9-13 лет - 240 мг/в день
Женщины
14-18 лет - 360 мг/в день
19-30 лет - 310 мг/в день
31 и старше - 320 мг/в день
Беременные - 350-400 мг/в день
Корящие - 310-350 мг/в день
Мужчины
14-18 лет - 410 мг/в день
19-30 лет - 400 мг/в день
31 год и старше - 420 мг/в день
Большинство людей получают более чем достаточно магния из продуктов питания, и им не нужно принимать добавки магния. Чрезмерное употребление добавок магния может быть токсичным. Помимо того, что вы получаете с пищей, максимальная доза магния, которую вам следует принимать, составляет:
65 мг/день для детей в возрасте 1–3 лет.
110 мг/день для детей 4–8 лет.
350 мг/день для взрослых и детей от 9 лет и старше.
Эти дозы являются самыми высокими, которые каждый может добавить в свой рацион. Многие люди получают значительное количество магния через пищу, которую они едят. Получать высокий уровень магния естественным путем из пищи безопасно, но добавление большого количества добавок в ваш рацион может оказаться опасным. Не превышайте эти максимальные рекомендуемые уровни.
В чем содержится магний
- Зеленые листовые овощи, такие как шпинат.
- Орехи
- Фасоль, горох и соевые бобы
- Цельнозерновые крупы
Всегда лучше есть цельные продукты. Магний может быть потерян во время рафинирования и переработки.
Побочные эффекты
Побочные эффекты. Добавки магния могут вызвать тошноту, судороги и диарею. Добавки магния часто вызывают смягчение стула.
Взаимодействия. Добавки магния могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая диуретики, сердечные препараты или антибиотики. Прежде чем принимать магний, проконсультируйтесь со своим врачом, принимаете ли вы какие-либо лекарства.
Риски. Людям с диабетом, кишечными заболеваниями, заболеваниями сердца или почек не следует принимать магний, прежде чем проконсультироваться со своим врачом.
Передозировка. Признаками передозировки магния могут быть тошнота, диарея, низкое кровяное давление, мышечная слабость и усталость. В очень высоких дозах магний может быть смертельным.
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