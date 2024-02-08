Названы самые нездоровые продукты в мире: что попало в этот список

Сбалансированное питание имеет большое значение для здоровья. Но часто в наш рацион попадают продукты, которым нам кажутся безобидными, но они представляют риск для нашего здоровья.

Что попало в список самых нездоровых продуктов в мире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Focus online.

Переработанные мясные продукты

Бекон, мясное ассорти и многие виды мяса не особенно полезны для здоровья. В основном это связано с высокой долей насыщенных жирных кислот и химических консервантов, употребление которых приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Но колбасу ждут другие неприятности. Как объясняет Даниэла Крель, консультант по питанию из Баварского потребительского центра, высокое содержание соли также способствует тому, что колбасы, да и обработанные мясные продукты в целом, не совсем полезны для здоровья.

Посолочная соль, в частности нитрит натрия, оказывается проблематичной: "При нагревании и жарке образуются нитрозамины, которые являются канцерогенными. Это касается, например, красных колбас".

Дым, возникающий в процессе жарки и гриля, также вреден для здоровья. Он содержит полициклические вкусоароматические вещества, которые также могут быть канцерогенными.

Если вы хотите есть мясо, вам следует есть сырые продукты без нитритов и обращать внимание на органическое качество.

Изделия из белой муки (хлеб, печенье)

Для переваривания этих продуктов организму необходимы витамины и минералы. Поскольку они не содержатся в продуктах из белой муки, организму приходится получать их из собственных источников.

Если человек в течение длительного времени потребляет много продуктов из белой муки и мало витаминов и минералов, у него может возникнуть дефицит этих питательных веществ.

Кроме того, белая мука представляет собой концентрированный углевод, который организм превращает в чистый сахар. Это приводит к резкому повышению уровня сахара в крови после употребления продуктов из белой муки. Тогда поджелудочная железа должна работать правильно и вырабатывать инсулин, чтобы снова его снизить.

Массивные колебания уровня сахара в крови также вызывают тягу к еде, что может привести к ожирению и, как следствие, к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Поэтому эксперты рекомендуют употреблять макароны, рис и хлеб из цельного зерна, а не из белой муки.

Консервированные помидоры и другие консервы

Консервированные помидоры на самом деле не так уж и вредны для здоровья, потому что, например, они содержат значительно больше ликопина, чем свежие помидоры. Это вторичное растительное вещество не только отвечает за красный цвет, но и очень полезно для здоровья.

Потому что это антиоксидант, который удаляет свободные радикалы, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака.

По словам Даниэлы Крель, проблема кроется в самой банке: "Внутреннее покрытие содержит бисфенол А, который попадает в пищу".

Химическое вещество нарушает гормональный баланс и может привести к проблемам в развитии у детей. С этим также связаны бесплодие и рак.

"К сожалению, это касается большинства банок, потому что альтернативы промышленность пока не нашла. Банки без покрытия также не являются решением, потому что, например, в банку попадает олово, которое токсично", - подчеркнула эксперт.

Лучше всего использовать продукты в стеклянных банках.

Тунец, рыба-меч, лосось и другие виды рыбы

Рыба полезна для здоровья, и ее следует включать в меню хотя бы один или два раза в неделю из-за содержания в ней полезных жиров омега-3 и йода. Но некоторые виды рыбы сильно загрязнены ртутью. "

Особенно много его хранится в старой и крупной рыбе, в том числе в рыбе-меч и тунце", - объясняет Крель.

Насколько высока концентрация этого тяжелого металла, зависит не только от возраста и вида, но и от соответствующего района промысла. Хотя ЕС устанавливает предельные значения для рыбы, беременным и кормящим женщинам, в частности, следует избегать употребления этих видов, поскольку ртуть высокотоксична и может нанести серьезный вред нерожденным детям и младенцам.

Также следует соблюдать осторожность с рыбой, выращиваемой в аквакультуре, например, с лососем. Он часто сильно загрязнен антибиотиками и пестицидами, которые добавляют в корм.

Рис и рисовые продукты

Рис считается легким и легко усваиваемым продуктом, однако рис, особенно очищенный и отшлифованный, почти не содержит ценных ингредиентов. Они находятся в оболочке. Поэтому более здоровым вариантом является цельнозерновой рис, богатый клетчаткой, витаминами и минералами.

Энергетические и протеиновые батончики

Протеиновые и энергетические батончики обычно не так полезны, как многим хотелось бы верить. Фактически, батончики часто изготавливаются из обработанных соевых или молочных белков, рафинированного сахара, подсластителей, гидрогенизированных жиров и искусственных ароматизаторов. Все эти ингредиенты могут вызвать хронические заболевания.

Однако рекомендуется использовать энергетические батончики, изготовленные из натуральных ингредиентов, таких как орехи и сухофрукты (лучше всего органического качества), и они гораздо полезнее.

Пончики и другая выпечка

Теперь перейдем к общеизвестной классике. Крапфены, также известные как блины, являются одной из любимых выпечек и особенно популярны. За исключением сахара, жира и белой муки, эта выпечка не содержит никаких питательных веществ и поэтому не является полезной для здоровья. Кроме того, он также содержит токсины. Крель объясняет: "Пончики обычно пекут в дешевом пальмовом масле - при этом образуются жирные загрязнители, которые являются канцерогенными".

Например, сложный эфир жирной кислоты 3-монохлорпропандиола, сокращенно называемый 3-МХПД.

Поскольку многие хлебобулочные изделия, спреды и закуски содержат пальмовое масло, допустимая суточная норма может быть быстро превышена, особенно для детей. Вот почему Баварский потребительский центр призывает установить по всей Европе максимальные уровни 3-МХПД в растительных жирах, маслах и детском питании, объясняет Крель.

Попкорн в микроволновой печи

Готовый попкорн, который вы просто кладете в пакетик в микроволновку, практично, но крайне вредно для здоровья. В зависимости от сорта оно содержит огромное количество соли или сахара, гидрогенизированных жиров и усилителей вкуса, например, ароматизатора сливочного масла диацетила. Даже небольшие его количества поражают легкие.

Это вещество вызвало скандал в Соединенных Штатах несколько лет назад, поскольку у рабочих фабрик, которые ежедневно подвергались воздействию паров диацетила, развился облитерирующий бронхиолит, который приводит к необратимому рубцеванию и сужению легких. Заболевание вошло в историю как так называемое попкорновое легкое, а недавно снова попало в заголовки газет в связи с электронными сигаретами.

Диацетил содержится не только в попкорне или ароматизированных электронных сигаретах, но также в закусках, выпечке, готовых блюдах, смесях для выпечки и маргарине.

Сладости

Они знали, что этот момент наступит - конечно, сладости тоже крайне вредны. Шоколад, резиновые конфеты и другие сладости содержат огромное количество сахара, частое употребление которого может вызвать многочисленные заболевания, связанные с питанием, такие как избыточный вес, ожирение, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Между тем, сладости не содержат никаких питательных веществ, которые могли бы быть полезны нашему организму. Вот почему при усвоении всего сахара организму приходится полагаться на витамины и минералы из своих запасов, поскольку сладости их не обеспечивают. В долгосрочной перспективе существует риск дефицита. Мы также рискуем испытать приступ тяги к еде из-за повышения уровня сахара в крови.

Домашний шоколад, например, из какао-масла, органического кокосового масла, какао и меда, является более здоровой альтернативой.

Крахмалистые, горячие продукты

Картофель фри и чипсы являются одними из любимых закусок многих взрослых и детей, поэтому их часто едят. В частности, картофель фри часто оказывается на наших тарелках в качестве гарнира. Но эти картофельные продукты крайне вредны для здоровья. Исследования показали, что регулярное употребление два-три раза в неделю удваивает риск смерти.

Это связано не только с высоким содержанием жиров и соли, способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям, но и с тем, что в этих продуктах содержится большое количество акриламида. Это вещество является канцерогенным и образуется при нагревании продуктов, богатых углеводами, например, при запекании, запекании и жарке во фритюре.

По данным центров консультирования потребителей, продукты из картофеля содержат особенно большое количество этого вещества, равно как и печенье, крекеры, тосты, хрустящие хлебцы и сухие завтраки.

Дети особенно подвержены риску, поскольку они могут быстро усваивать большее количество акриламида в зависимости от массы их тела. Хорошая новость: с 11 апреля 2018 года в соответствии с правилами ЕС меры по снижению содержания этого вещества в продуктах питания стали юридически обязательными, а это означает, что производители продуктов питания должны придерживаться определенных предельных значений.

Безалкогольные напитки

Кола и другие безалкогольные напитки очень популярны среди молодежи и взрослых. К сожалению, они содержат много искусственных ароматизаторов, много сахара и своими пустыми калориями способствуют развитию ожирения и диабета 2 типа. Согласно исследованию, риск таких заболеваний увеличивается на восемь процентов, если ежедневно употреблять более 250 миллилитров безалкогольного напитка.

Безалкогольные напитки, содержащие подсластители, тоже ненамного лучше: они способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям. По словам Даниэлы Крель, заменитель аспартам также вреден для почек, если его употреблять в больших количествах.

Замороженная пицца

Разорвите картонную коробку и пластиковую упаковку и поставьте в духовку. Нет ничего проще, чем приготовить замороженную пиццу. Но помимо высокого содержания жира и калорий, замороженная пицца также содержит множество искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. Кроме того, особую опасность представляет пицца с салями.

"Нитритная посолочная соль в салями в сочетании с сыром образует опасные нитрозамины, которые являются канцерогенными", - объясняет Даниэла Крель.