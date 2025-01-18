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Эти продукты не "любит" сердце. Что надо срочно исключить из рациона

Суббота 18 января 2025 15:37
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Эти продукты не "любит" сердце. Что надо срочно исключить из рациона Фото: Какие продукты питания негативно влияют на сердце (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Здоровье сердечно-сосудистой системы имеет важное значение для общего благополучия, а диета играет решающую роль в предотвращении болезней сердца. Кардиологи определили некоторые продукты, которые могут повысить риск сердечных проблем, и их рекомендуют ограничить или исключить из рациона.

Что именно надо срочно исключить из рациона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Транс-жиры

Транс-жиры повышают уровень холестерина ЛПНП ("плохого") и снижают уровень холестерина ЛПВП ("хорошего"), что повышает риск сердечных заболеваний. Примерами этого являются маргарин, коммерческая выпечка (например, печенье и пирожные) и жареная пища.

Добавленные сахара

Высокое потребление добавленного сахара может привести к ожирению, резистентности к инсулину и повышению уровня триглицеридов, что является факторами риска сердечных заболеваний.

Рафинированные углеводы

Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и могут вызывать скачки уровня сахара в крови, что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Обработанное мясо

Это мясо, как правило, содержит высокий уровень натрия и консервантов, которые могут способствовать высокому кровяному давлению и другим сердечным проблемам.

Продукты с высоким содержанием натрия

Высокое потребление натрия может повысить артериальное давление, важный фактор сердечных заболеваний. Примерами этого являются фастфуд, соленые закуски и консервированные супы.

Рафинированные растительные масла

Эти масла богаты омега-6 жирными кислотами и могут способствовать воспалению, если употреблять их в избытке без надлежащего баланса с омега-3.

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