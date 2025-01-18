Ці продукти не "любить" серце. Що треба терміново виключити з раціону

Здоров’я серцево-судинної системи має важливе значення для загального благополуччя, а дієта відіграє вирішальну роль у запобіганні хворобам серця. Кардіологи визначили деякі продукти, які можуть підвищити ризик серцевих проблем, і їх рекомендують обмежити або виключити з раціону.

Що саме треба терміново виключити з раціону, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Транс-жири

Транс-жири підвищують рівень холестерину ЛПНЩ ("поганого") і знижують рівень холестерину ЛПВЩ ("хорошого"), що підвищує ризик серцевих захворювань. Прикладами цього є маргарин, комерційна випічка (наприклад, печиво та тістечка) і смажена їжа.

Додані цукри

Високе споживання доданого цукру може призвести до ожиріння, резистентності до інсуліну та підвищення рівня тригліцеридів, що є факторами ризику серцевих захворювань.

Рафіновані вуглеводи

Ці продукти мають високий глікемічний індекс і можуть викликати стрибки рівня цукру в крові, що пов’язано з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Оброблене м'ясо

Це м’ясо, як правило, містить високий рівень натрію та консервантів, які можуть сприяти високому кров’яному тиску та іншим серцевим проблемам.

Продукти з високим вмістом натрію

Високе споживання натрію може підвищити артеріальний тиск, важливий фактор серцевих захворювань. Прикладами цього є фастфуд, солоні закуски та консервовані супи.

Рафіновані рослинні олії

Ці олії багаті омега-6 жирними кислотами і можуть сприяти запаленню, якщо вживати їх у надлишку без належного балансу з омега-3.