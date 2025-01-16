Они вызывают камни. Названы 7 продуктов, которые ежедневно калечат ваш желчный

Желчный пузырь - небольшой, но очень важный орган, обеспечивающий хранение и выделение желчи для переваривания жиров. Однако неправильный рацион питания может привести к заболеваниям этого органа, например, к застою желчи или образованию камней.

Какие именно продукты негативно влияют на этот орган - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие продукты могут провоцировать проблемы с желчным пузырем

Жирное мясо и рыба

Жирные сорта мяса и рыбы - это серьезная нагрузка на желчный пузырь, для их переработки требуется большое количество желчи. Особенно если много потреблять баранину, свинину, лосось и тунец. Если мясо, то лучше потреблять отварную курятину и телятину, что касается рыбы - полезными будут сельдь и треска.

Крепкий бульон

Речь идет о крепком мясном и грибном бульоне. Такое блюдо может быть вкусным, однако содержит в своем составе вещества, которые провоцируют образование камней. Полезной альтернативой станут овощные супы, они легкие и содержат витамины и минеральные вещества.

Острые продукты

Если у вас проблемы с желчным пузырем не желательно потреблять хрен, редьку, чеснок и горчицу, которые раздражают стенки желчного пузыря. Полезным является оливковое масло, которое бережно относится к желчному пузырю, улучшает пищеварение и снижает вероятность формирования камней.

Кислые ягоды и фрукты

Они усиливают спазмы мускулатуры желчного пузыря, особенно это касается цитрусовых и клюквы. Желчный любит абрикосы, персики, яблоки и малину.

Петрушка, щавель и шпинат

Зелень также может негативно повлиять на желчный пузырь. Не стоит злоупотреблять щавелем, шпинатом и петрушкой, лучше добавьте в рацион больше оранжевых овощей, например, морковь и тыкву. В их составе повышенное содержание каротина, который, трансформируясь в витамин А, нормализует работу желчного пузыря.

Алкоголь

Алкогольные напитки вызывают спазм желчного протока, из-за чего может возникнуть застой желчи. Зато порадуют желчный пузырь очищающий свекольный сок и отвар шиповника, который содержит большое количество натурального витамина С.

Безалкогольные напитки

Газированные напитки способствуют повышенному газообразованию в кишечнике, негативно влияют на выработку и отток желчи, провоцируют застой жидкости в организме. С крепким чаем и кофе тоже следует быть осторожными.