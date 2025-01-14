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Четыре продукта, которые калечат поджелудочную: вы все их прекрасно знаете

Вторник 14 января 2025 09:44
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Четыре продукта, которые калечат поджелудочную: вы все их прекрасно знаете Фото: Какие продукты негативно влияют на поджелудочную железу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юрий Попко

Поджелудочная железа - это орган, отвечающий за выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи, особенно углеводов. Если он работает неправильно, это может проявляться вздутием, газообразованием и дискомфортом после употребления сырых овощей или фруктов.

Какие именно продукты калечат поджелудочную, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.

Почему возникают проблемы с поджелудочной?

Основной причиной является острый или хронический панкреатит. Это заболевание становится все более распространенным и занимает третье место среди патологий органов брюшной полости, требующих хирургического вмешательства.

ТОП продуктов, которые разрушают поджелудочную железу:

Алкоголь

Алкоголь стимулирует чрезмерную выработку ферментов поджелудочной. При частом употреблении алкоголь создает высокое внутриклеточное давление, из-за чего ферменты начинают разрушать сам орган. Это вызывает воспаление, боль в левом подреберье, диарею и другие проблемы.

Жареная пища и продукты гликации

Это пережженный сахар, бекон, шашлык или карамелизированные продукты. Они повреждают белковые молекулы организма и провоцируют воспаление.

Сахар

Чрезмерное потребление сахара заставляет поджелудочную работать на пределе, стимулируя чрезмерную выработку инсулина. Это ведет к ожирению, диабету, проблемам с сосудами, жировой болезни печени и другим осложнениям.

Рафинированные углеводы

Выпечка, сладости, белый хлеб и макароны содержат сахар, канцерогены и консерванты. Они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что приводит к гиперинсулинемии, инсулинорезистентности и диабету второго типа.

Почему это важно?

Поджелудочная железа также отвечает за выработку инсулина - гормона, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Если она перегружена, это может привести к воспалительным процессам, набору лишнего веса, образованию висцерального жира и риску развития серьезных заболеваний, таких как гипертония, сердечно-сосудистые болезни, диабет и даже поликистоз яичников.

Как сохранить здоровье поджелудочной?

  • Минимизируйте алкоголь и жареные продукты.
  • Ограничьте потребление сахара и рафинированных углеводов.
  • Употребляйте больше свежих и натуральных продуктов.

Заботьтесь о своей поджелудочной железе - это инвестиция в долголетие и качество вашей жизни.

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