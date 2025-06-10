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Эти устройства Apple не смогут установить обновление iOS 26. Проверьте, есть ли среди них ваше

Вторник 10 июня 2025 13:50
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Эти устройства Apple не смогут установить обновление iOS 26. Проверьте, есть ли среди них ваше Список устройств Apple, которые навсегда останутся без iOS 26 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

На ежегодной конференции WWDC 2025 Apple представила множество новых функций для iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26. Однако не все устройства компании смогут обновиться до новых версий операционных систем.

О том, какие устройства Apple больше не смогут получать обновления iOS, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технологиях и лайфхаках Lifehacker.

Три модели iPhone не поддерживают iOS 26

Среди смартфонов, которые не смогут обновиться до iOS 26, оказались сразу три модели:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max

Если у вас есть одна из этих моделей, обновление не будет доступно.

Один iPad останется без iPadOS 26

Для планшетов ситуация в целом положительная, но исключением стал iPad 7-го поколения, который не получит iPadOS 26. Все остальные iPad на iPadOS 18 смогут установить новую версию системы уже этой осенью.

Большинство Intel-Mac теряют поддержку macOS Tahoe

Продолжается постепенный отказ от устройств с процессорами Intel. В список исключенных из поддержки новой macOS Tahoe попали:

  • MacBook Air (2020, Intel)
  • MacBook Pro (2018, все модели)
  • MacBook Pro (2019, 13- и 15-дюймовые модели)
  • MacBook Pro (2020, Intel, с двумя портами Thunderbolt)
  • Mac mini (2018)
  • iMac (2019)
  • iMac Pro (2017)

Интересно, что macOS Tahoe продолжит поддерживать MacBook Pro 2020 года с четырьмя портами Thunderbolt, тогда как модель с двумя портами обновления не получит. Apple не поясняет, почему так, но, вероятно, причина связана с процессорами: модели с двумя портами оснащены 8-м поколением Intel Core i5, а с четырьмя - более новым 10-м поколением.

Apple Watch получают обновления

К счастью, все модели Apple Watch, совместимые с watchOS 11, смогут обновиться до watchOS 16. Несмотря на то, что некоторые устройства не получат основные обновления операционных систем, Apple продолжит выпускать для них мелкие обновления и патчи безопасности.

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