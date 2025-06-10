Эти устройства Apple не смогут установить обновление iOS 26. Проверьте, есть ли среди них ваше
На ежегодной конференции WWDC 2025 Apple представила множество новых функций для iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26. Однако не все устройства компании смогут обновиться до новых версий операционных систем.
О том, какие устройства Apple больше не смогут получать обновления iOS, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технологиях и лайфхаках Lifehacker.
Три модели iPhone не поддерживают iOS 26
Среди смартфонов, которые не смогут обновиться до iOS 26, оказались сразу три модели:
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
Если у вас есть одна из этих моделей, обновление не будет доступно.
Один iPad останется без iPadOS 26
Для планшетов ситуация в целом положительная, но исключением стал iPad 7-го поколения, который не получит iPadOS 26. Все остальные iPad на iPadOS 18 смогут установить новую версию системы уже этой осенью.
Большинство Intel-Mac теряют поддержку macOS Tahoe
Продолжается постепенный отказ от устройств с процессорами Intel. В список исключенных из поддержки новой macOS Tahoe попали:
- MacBook Air (2020, Intel)
- MacBook Pro (2018, все модели)
- MacBook Pro (2019, 13- и 15-дюймовые модели)
- MacBook Pro (2020, Intel, с двумя портами Thunderbolt)
- Mac mini (2018)
- iMac (2019)
- iMac Pro (2017)
Интересно, что macOS Tahoe продолжит поддерживать MacBook Pro 2020 года с четырьмя портами Thunderbolt, тогда как модель с двумя портами обновления не получит. Apple не поясняет, почему так, но, вероятно, причина связана с процессорами: модели с двумя портами оснащены 8-м поколением Intel Core i5, а с четырьмя - более новым 10-м поколением.
Apple Watch получают обновления
К счастью, все модели Apple Watch, совместимые с watchOS 11, смогут обновиться до watchOS 16. Несмотря на то, что некоторые устройства не получат основные обновления операционных систем, Apple продолжит выпускать для них мелкие обновления и патчи безопасности.
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