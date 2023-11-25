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Эти приборы следует выключить, чтобы не переплачивать за свет

Украина, Суббота 25 ноября 2023 15:30
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Эти приборы следует выключить, чтобы не переплачивать за свет Какие приборы потребляют больше электроэнергии (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Уже несколько дней подряд в Украине фиксируют температуру ниже нуля. В связи с этим происходит и дефицит в энергосистеме, поэтому украинцев призывают снизить уровень потребления. Это можно сделать, соблюдая простые рекомендации.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook рассказывает, как потреблять меньше электричества и какие приборы больше всего его "тянут".

Простые советы

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, нужно:

  • бережливо потреблять электроэнергию с 09:00 до 19:00
  • не пользоваться мощными приборами в самые критические часы, то есть с 17:00 до 19:00
  • выключать свет в комнатах, когда там никого нет
  • не включать одновременно многие энергозатратные приборы. Это поможет трансформаторам выдержать скачок напряжения и предотвратить локальные аварии.
  • уменьшить время работы обогревателей, бойлеров, по возможности ставить стирку в ночные часы

Какие приборы потребляют больше электроэнергии

Обычно это касается бытовых устройств. Вот список с ними и количеством потребленного электричества:

  • электрическая плита - 3,5 кВт⋅ч
  • кондиционер - 3 кВт⋅ч
  • фен - 2,2 кВт⋅ч
  • электрочайник - 2,2 кВт⋅ч
  • утюг - примерно 2,2 кВт⋅ч
  • бойлер - примерно 2 кВт⋅ч
  • пылесос - примерно 2 кВт⋅ч
  • электрическая духовая печь - 1,6 кВт⋅ч
  • кофемашина - 1,5 кВт⋅ч
  • микроволновка - 0,8 кВт⋅ч
  • стиральная машина - 0,7 кВт⋅ч
  • обогреватель - 0,7 кВт⋅ч

Эти приборы следует выключить, чтобы не переплачивать за свет

Приборы, потребляющие больше всего электроэнергии (инфографика: facebook.com/yasno.com.ua)

Раньше мы рассказывали, как обменять старую лампочку на новую LED-лампу и экономить на электроэнергии.

Читайте также, куда обращаться, если дома нет света.

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