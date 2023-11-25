Эти приборы следует выключить, чтобы не переплачивать за свет

Уже несколько дней подряд в Украине фиксируют температуру ниже нуля. В связи с этим происходит и дефицит в энергосистеме, поэтому украинцев призывают снизить уровень потребления. Это можно сделать, соблюдая простые рекомендации.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook рассказывает, как потреблять меньше электричества и какие приборы больше всего его "тянут".