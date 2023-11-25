Эти приборы следует выключить, чтобы не переплачивать за свет
Уже несколько дней подряд в Украине фиксируют температуру ниже нуля. В связи с этим происходит и дефицит в энергосистеме, поэтому украинцев призывают снизить уровень потребления. Это можно сделать, соблюдая простые рекомендации.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook рассказывает, как потреблять меньше электричества и какие приборы больше всего его "тянут".
Простые советы
Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, нужно:
- бережливо потреблять электроэнергию с 09:00 до 19:00
- не пользоваться мощными приборами в самые критические часы, то есть с 17:00 до 19:00
- выключать свет в комнатах, когда там никого нет
- не включать одновременно многие энергозатратные приборы. Это поможет трансформаторам выдержать скачок напряжения и предотвратить локальные аварии.
- уменьшить время работы обогревателей, бойлеров, по возможности ставить стирку в ночные часы
Какие приборы потребляют больше электроэнергии
Обычно это касается бытовых устройств. Вот список с ними и количеством потребленного электричества:
- электрическая плита - 3,5 кВт⋅ч
- кондиционер - 3 кВт⋅ч
- фен - 2,2 кВт⋅ч
- электрочайник - 2,2 кВт⋅ч
- утюг - примерно 2,2 кВт⋅ч
- бойлер - примерно 2 кВт⋅ч
- пылесос - примерно 2 кВт⋅ч
- электрическая духовая печь - 1,6 кВт⋅ч
- кофемашина - 1,5 кВт⋅ч
- микроволновка - 0,8 кВт⋅ч
- стиральная машина - 0,7 кВт⋅ч
- обогреватель - 0,7 кВт⋅ч
Приборы, потребляющие больше всего электроэнергии (инфографика: facebook.com/yasno.com.ua)
Раньше мы рассказывали, как обменять старую лампочку на новую LED-лампу и экономить на электроэнергии.
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